Tapia y Coello salen vencedores en París

La pareja española se impuso a Navarro y Belasteguin, como ya hicieran en las finales de Madrid y Roma Con la victoria en París, Tapia y Coello igualan el récord de victorias conseguido en 2022 por Galán y Lebrón (4)

El Greenweez Paris Major Premier Padel coronó a Agus Tapia y Arturo Coello que se impusieron, como ya hicieran en las finales de Roma y Madrid, ante Chingotto y Navarro (7-6 (2), 6-1). La dupla española sigue en racha y firmó su cuarto título consecutivo tras los de Madrid, Roma y Mendoza, igualando el récord del circuito (4) logrado el año pasado por Juan Lebrón y Ale Galán.

Chingotto y Navarro, cabezas de serie número 4, tuvieron un gran comienzo, rompiendo el juego al servicio de sus rivales y adelantándose por 4-2: Coello y Tapia, sin embargo, lograron recuperarse y ganaron el primer set en el tie-break, que ganaron por 7-2. Un epílogo que probablemente tuvo repercusiones psicológicas para Chingotto y Navarro, que en el segundo set rompieron el servicio tres veces seguidas y finalmente tuvieron que despedirse por 7-6 y 6-1 a pesar de dos puntos de partido anulados, en una hora y 22 minutos.

Con Galán y Lebrón eliminados en semifinales, Coello se convertirá a partir de la próxima semana en número 1 del mundo en el ranking individual tanto de la Premier Padel como de la Fip (Federación Internacional de Pádel). "Tengo el corazón lleno, no se puede ser más feliz", comentó el jugador español, "quiero disfrutar del momento, soy el número 1 del ranking individual: estoy feliz, es una semana fantástica. No pensábamos llegar en gran forma a esta cita, hemos luchado y ganado partidos muy duros. Ahora estamos aquí para levantar este trofeo y gracias a todos los que me apoyan, familia, amigos y Agustín. Somos un equipo increíble".

Igual de contento se mostró Tapia. "Es increíble", fueron las primeras palabras del argentino. "Mi único propósito de la semana era ayudar a Arturo, llegar a la final y ganar el torneo: mi compañero tenía problemas en el brazo y en el cuello, nadie lo sabía, y es un trabajador incansable. Gracias a nuestras familias, que nos apoyan y nos dan una fuerza inexplicable día tras día. Estamos muy contentos", añadio.