Ni Tapia, ni Coello, ni Galán.... el ratón Chingotto fue el héroe del partido estrella

Era el momento más esperado de la Reserve Cup, el que todo el mundo tenía marcado en su agenda. Y no era para menos. Ver a las dos mejores parejas del mundo en acción es siempre la mejor opción en el pádel, pero si además están intercambiadas y encima en los lados antinaturales, las expectativas crecen exponencialmente. Es una de las claves de este torneo de exhibición, innovar para buscar atractivos ajenos a Premier Padel. Un acierto.

Y sí, llegó el día y la hora de ver a un lado de la pista a Arturo Coello con Fede Chingotto en el revés y al otro lado de la red a Ale Galán con Agus Tapia en el drive. Insólito a la vez que apasionante verles en acción. Leyendo los nombres del cartel que anunciaba este inaudito duelo de titanes, podíamos imaginar ver la magia de Tapia en el drive, las increíbles voleas y globos de Galán, los inalcanzables remates de Coello... pero todo ello quedó eclipsado por un Chingotto extraterrestre en la pista.

Si bien es cierto que estamos hablando de un partido de exhibición y que los jugadores no dan el 100% para evitar sustos de cara al inicio de temporada, también lo es que cuando estos 'monstruos' del pádel entran en el 20x10 les cuesta muchísimo dosificarse. Son ambiciosos y quieren ganar. En Miami se vieron puntos extraordinarios, los jugadores aprovechan para provar cosas nuevas, y dar espectáculo, pero este viernes el gran protagonista fue el ratón Chingotto.

Fede se creció en el revés y, pese a que tenía a un Coello al lado que suele acaparar tres cuartas partes de la pista, fue el argentino quien invadía una y otra vez su puesto natural sin desatender el revés, tirando siempre de piernas y protagonizando increíbles duelos de voleas con su compañero en Premier, Ale Galán, a quien le ganó la partida una y otra vez. El Mozart, el King y el Alien se quedaban boquiabiertos y sonreían entre ellos viendo los golpes y las jugadas de un Chingotto que levantó una y otra vez a una grada que no daba crédito de lo que estaba viendo en la pista.

"Tendrá que buscarse un drive", decían los comentaristas en la retransmisión que no dejaron de alabar el juego de este argentino que ha visto como se le criticaba una y otra vez por su altura, mide 1,70 m., asegurando que jamás podrá ser número uno aunque juegue con Galán. Cuantas y cuantas bocas ha callado a lo largo de su carrera Chingo. Este viernes unas cuantas más. Es un jugadorazo que junto a Coello se impuso a Galán y Tapia por 7-6 (4) y 6-4.

Algunas de las curiosidades del partido fueron que Agus Tapia no llevaba ningún sponsor en su camiseta, Arturo Coello estrenó su 'uniforme' ON, y quedará en secreto todo lo que se dijeron entre ellos dentro de la pista puesto que debieron morderse la lengua para no desvelar estrategias para perjudicar a la 'pareja oficial', lo que sería dar ventaja al peor rival durante la temporada de Premier Padel.

Antes que este partido pusiera el colofón a la jornada, se disputaron los duelos entre Franco Stupaczuk y Javi Garrido frente a Joan Sanz y Lucas Bergamini que ganaron los primeros por 7-6 (4) y 6-1 mientras que Fran Guerrero y Javi Leal se impusieron a Mike Yanguas y Gonza Alfonso en el partido más igualado del día por 2-6, 6-3 y 11-9.

Con ello, el Team Reverse se pone por delante en la clasificación por 6-0 con lo que el Team Miami se ve obligado a ganar todos los partidos este sábado.

Noticias relacionadas

Una de las malas noticias de este torneo fue la baja de Coki Nieto que renunció a jugar la Reserve Cup por lesión y le sustituye Gonza Alfonso en el Team Miami.