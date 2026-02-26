Tamara Icardo: "Aspiramos a más, pero comenzar con unas semis está superbién"
La jugadora valenciana, a sus 30 años, ha regresado al lado de Claudia Jensen, con quien la sintonía en la pista y fuera de ella es total. Icardo está convencida de que aspiran a todo.
Angie F.G.
Tamara Icardo nació hace treinta años en Valencia. Este 2026 espera vivir uno de los mejores años de su carrera como jugadora profesional ayudada por la entrada en su vida de dos importantes marcas como son Born y Starvie. Empezó pisando fuerte con unas semifinales en Riad, pero no se conforma, quiere más y lucha cada día por conseguirlo al lado de su entrenador favorito, Maxi Grabiel. De todo ello habló en Sport con su habitual simpatía.
Muy buen arranque de temporada, ¿no?
Sí, la verdad es que estoy súper contenta. Este año estoy contenta con muchas cosas, tengo sponsors nuevos, Born está a mi lado y me hacía mucha ilusión, Starvie también. Además retomando con Claudia otro nuevo proyecto y estoy muy satisfecha de como hemos empezado la temporada.
Con el regreso con Claudia, ¿habéis regresado a vuestra zona de confort?
Yo creo que no, cada una hemos evolucionado por separado de maneras diferentes, creo que eso también nos ha hecho retomarnos sumando experiencias que hemos añadido del año pasado. Creo que confort no porque en la competición el confort no es bueno.
¿Dónde radica un poco más el cambio del regreso, en Tamara o en Claudia?
Las dos partes nos recordamos con mucho cariño, por las dos partes queríamos volver a juntarnos, entonces yo no te diría más por un lado que por otro yo creo que las dos.
¿Todavía no hemos visto la mejor versión de Tamara?
Te diría que no, trabajo para cada vez tener una mejor versión, y espero que la pueda enseñar y llegar a ella, claro.
¿En qué momento de tu carrera crees que estás?
Es un momento que ya voy cogiendo experiencia, que voy sabiendo disfrutar mucho del camino, y que voy adquiriendo nuevos conocimientos que me hacen también disfrutar en pista.
Soy una jugadora que me considero bastante visual, me gusta bastante el tema de ver los huecos, los espacios, me considero una jugadora inteligente tácticamente.
¿Y en qué aspectos de estos que comentas es donde te sientes más fuerte en la pista?
Creo que a nivel táctico soy una jugadora que me considero bastante visual, me gusta bastante el tema de ver los huecos, los espacios, me considero una jugadora inteligente tácticamente.
¿Hay alguna cosa del pádel profesional que te cueste aceptar?
Uf, qué buena pregunta. El pádel profesional está viviendo un cambio con la llegada de Premier y demás y nos estamos adaptando a tanto viaje y es verdad que es una parte bastante complicada, porque a lo mejor estás jugando una semana en Dubái, y luego irte a México… tanto cambio es difícil. Puede ser que eso sea lo que más cueste adaptarse. Muchos cambios en muy poco tiempo.
¿Ha habido algún momento en tu carrera que consideres que fue un punto de inflexión?
Cuando me lesioné la segunda vez, en la lesión del aductor, fue para mí un cambio de todo, de clic, y aprendí muchísimas cosas de ese momento.
Maxi (Grabiel), por ejemplo, es una persona que siempre voy a querer en mi equipo por esas cualidades humanas.
En toda esta carrera que estás teniendo, ¿qué significa Maxi Grabiel para ti?
Maxi es un entrenador al que le tengo mucha estima, lo considero como un padre prácticamente, porque me ha estado apoyando en todos los momentos, (5:01) cuando las cosas iban bien, cuando han ido mal, está siempre conmigo. Es muy buena persona, que es algo que lo valoro cada vez más, tanto con las marcas, que tengo suerte de que, por ejemplo, en Born he encontrado un equipo humano muy bueno, de buena gente y a medida que me voy haciendo mayor, es que lo valoro más. (5:22) Y Maxi, por ejemplo, es una persona que siempre voy a querer en mi equipo por esas cualidades humanas.
Da la sensación de que es un perfil de entrenador muy cercano.
Exacto.
Que todo el mundo le quiere.
Todos. Todavía no he escuchado a nadie hablar mal de Maxi.
En Riyadh ya llegasteis a semifinales, las primeras con Claudia ¿crees que este es vuestro objetivo u os ponéis objetivos más altos?
No, aspiramos, obviamente, a más. Pero comenzar con unas semis está superbién.
¿Qué ruta tenéis más o menos marcada esta temporada?
No nos hemos puesto ningún objetivo resultadista, pero sí que nos hemos propuesto objetivos a nivel individual y como pareja de mejora de juego y demás. Al final, si tú mejoras eso, los resultados van llegando, pero hay que trabajar mucho la parte de equipo, como pareja, como juego, e individual cada una.
Ha habido un gran movimiento de parejas en el pádel femenino este año y vosotras, al contrario, habéis vuelto. ¿En qué medida creéis que os puede beneficiar?
Nosotras ya nos conocemos y este periodo de adaptación al juego o de conocernos ya lo teníamos el año pasado. Ello puede ser una gran ventaja a la hora de competir contra las parejas nuevas que se tienen todavía que conocer y empastar.
Excepto Gemma y Delfi, que ya llevan un año. ¿Las ves muy superiores?
Sí, la verdad es que las veo en un nivel de juego muy alto. Al final también su ranking lo dice, son las número uno.
Las parejas están a un muy buen nivel y va a haber jaleo, que es lo que le gusta al espectador y también a nosotras
¿Cuál de las nuevas parejas crees que va a dar más guerra? Porque en Riad ganaron Ari y Andrea, Bea y Paula parece como que no han arrancado muy bien, pero puede ser engañoso.
Ellas todavía se tienen que conocer, tienen que entrenar, tienen que tomar horas de pista y de competición. Creo que está todo muy emocionante, muy reñido. Las parejas están a un muy buen nivel y va a haber jaleo, que es lo que le gusta al espectador y también a nosotras.
En Riad, además, estrenaste nuevo look. ¿Cómo salió esta idea?
Teniendo sponsos nuevos... mi equipo me sugirió un cambio de imagen acorde a los conjuntos que me dio Born, que son muy bonitos, y pensé que había que potenciarlos un poco, así que me hice nuevo look, nuevo peinado y salí de punta en blanco en la pista.
¿Qué importancia le das a que una marca como Born, que quiere entrar con fuerza en el pádel, apueste por ti?
Estoy súper agradecida y encantada de trabajar con ellos, porque no es solo tanto estéticamente, que lo valoro muchísimo, sino por el equipo humano que le rodea.
Y estás como buque insignia. Supongo que es un plus.
Sí, me mola mucho. Es genial y estoy feliz de poder ir con su ropa, de poder representarlos en todos los torneos de Premier y ayudarnos mutuamente.
Y desveló Claudia Jensen que también todo funciona a base de reggaetón y dembow.
Sí, es que es tremenda.
¿Funciona así?
No, lo que pasa es que Claudia y yo nos llevamos muy bien a nivel personal, congeniamos mucho y el fuera de pista que tenemos es muy divertido y muy ameno. Como buena niña que es de 20 años, con mucha energía y muy divertida va comentando las canciones que escuchamos.
Claudia es una niña, pero que ha dado un paso adelante, se la ve más madura.
Sí. Yo también he notado este año que ha madurado, tal cual. Hay que pensar que no deja de tener 20 años, que es muy joven y le queda mucha carrera. Yo la considero una persona muy inteligente, que va aprendiendo, va escuchando, y por eso creo que le va a ir muy bien.
¿Cuál es el consejo que le das antes de salir a pista?
El consejo es que disfrute porque cuando disfruta saca su mejor juego.
¿Tú disfrutas?
Sí, mucho. Hay veces que disfrutamos más que otras, obviamente, como todo en la vida, pero hay que intentar disfrutar porque hay que valorar lo que vivimos.
Pero cuando el pádel deja de ser un juego y pasa a ser un trabajo, quizás ya no disfrutas tanto.
Sí, pero hay que saber disfrutar del sufrimiento, y saber disfrutar de la competición, esa es la clave, no es disfrutar en plan de... ¡Hala, venga, es jauja esto!, no es ese concepto de disfrutar, es disfrutar de competir, de estar aquí y de dejarnos la vida para dar lo mejor y ganar, estar.
Y Claudia lo tiene asumido.
Sí, lo tiene asumido.
