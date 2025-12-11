Los Superpibes se dan un partido más... que será ante los número uno

Juan Lebrón y Leo Augsburger contra Martín di Nenno y Franco Stpaczuk abría los cuartos de final masculinos. Un partidazo que hizo que las gradas del Palau Sant Jordi empezaran a mostrar un aspecto más que ambicioso con numeroso público pese a ser día laboral en horas laborables. El duelo de cuartos lo merecía.

En una pista muy lenta era previsible que los Superpibes partieran con ventaja. La pegada de Augsburger no tenía el escenario idóneo por lo que el argentino casi no pudo lucirse en este aspecto. Se trataba más de buscar estrategias para acorralar al rival que de atacar con un juego agresivo decorado con smashes. Y en ese terreno Di Nenno se mueve como los ángeles y Stupa se siente cómodo.

Los juegos se fueron consumiendo cuando de repente el marcador, por cierto con la innovación de un cubo que deciende en los descansos, dejó de funcionar. El público se puso nervioso y empezaron los pitos y las reclamas para que volviera a funcionar. Fueron momentos de tensión y tuvieron que intervenir por megafonía pidiendo paciencia ya que un problema técnico impedía su normal funcionamiento.

Con todo los Superpibes se llevaron el primer set por 6-2. No fue hasta el 6-2 y 1-1 y casi una hora después cuando el luminoso recuperó su función con los consecuentes aplausos del público, ya más tranquilo. Fue inmediatamente después cuando Lebrón y Augsburger lograban su primera rotura para poner el 1-2 en el marcador. A partir de ese momento se igualó el partido, pero los errores de Ausgsburger penalizaron demasiado y, tras salvar una bola de partido, Leo mandó la pelota al cristal y los Superpibes ganaron el duelo por 6-2 y 6-4.

Tapia y Coello, en modo rodillo

Tampoco fue emocionante el segundo partido de cuartos de final. Los número uno Arturo Coello y Agustín Tapia son tan superiores que es imposible tener un partido de cuartos de final ante ellos con alguna posibilidad. Lucas Bergamini y Javi Leal vieron como les pasaba una apisonadora por encima. Con un 6-2 y 6-2 y solo 52 minutos en la pista los Goldenboys estarán este sábado en semifinales donde se medirán a Stupa y Di Nenno en el que podría ser el último partido de los Superpibes.

Coello y Tapia no han llegado para nada relajados a estas Finals, ya lo dijo Agus que su preparador le dijo que tenía que estar a tope una semana más y el argentino lo está llevando a cabo con una gran profesionalidad. Tampoco Coello le dejaría relajarse, ni de coña quieren dejar escapar la posibilidad de ganar en Barcelona y coronarse Maestros juntos por primera vez.