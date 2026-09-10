Fin al sueño del francés Leygue y KO de Coki y Yanguas en París

No hay jornada tranquila en Premier Padel, y menos en un Major y con pistas outdoor donde a los jugadores les está costando adaptarse. Este jueves dijeron adiós de forma prematura Coki Nieto y Mike Yanguas, que venían en muy buena dinámica después de llegar a la final en el P1 de Madrid la semana pasada.

Edu Alonso y Aimar Goñi quienes llegaban con sensaciones absolutamente opuestas, impusieron su juego de ataque ante la pareja de Maxi Grabiel para ganar por 6-4 y 6-3 y buscar este viernes las semifinales ante Fede Chingotto y Ale Galán que lograban su plaza tras imponerse a Álex Chozas y Juani de Pascual por 6-3 y 6-2 no sin polémica.

Los de Jorge Martínez vieron el día anterior como la organización programaba su partido en una de las pistas secundarias de Roland Garros, algo muy sorprendente siendo la pareja dos. La explicación está en la presencia de un jugador francés en octavos como es el caso de Thomas Leygue, cuyo partido ante Franco Stupaczuk y Jon Sanz sí constaba como el cuarto duelo en la Philippe-Chatrier.

Precisamente Stupaczuk y Sanz se metieron en sus primeros cuartos de final en Premier Padel acabando con el sueño del ídolo local que, junto a Jesús Moya, se habían plantado a octavos de final procedentes de la qualy. Es cierto que contó con un gran apoyo en las gradas pero no fue suficiente para lograr el objetivo de pasar ronda, aunque cayeron con la cabeza muy alta tras perder por 7-5 y 6-3.

Sudaron tinta Juan Lebrón y Leo Augsburger. El gaditano reconoció a durante el partido y a posteriori que está pasando por un mal momento, pero su compañero tiró del carro para salvar una bola de partido y acabar imponiéndose a Javi Barahona y Maxi Sánchez Blasco por 4-6, 7-6 (6) y 6-4.

En cuartos de final lucharán contra Momo González y Lucas Campagnolo mientras que completarán los cuartos el duelo entre Agustín Tapia y Arturo Coello contra Fran Guerrero y Javi Leal.

Las favoritas no fallan

En el cuadro femenino entraban en juego las cuatro primeras cabezas de serie y las primeras en certificar el pase a cuartos fueron Bea González y Paula Josemaría con un contundente 6-1 y 6-0 ante Jana Montes y Marta Barrera. Ahora esperan Marta Ortega y Sofi Araújo en busca de las semifinales.

Tampoco Andrea Ustero y Ari Sánchez sudaron mucho en su debut ante Lorena Rudo y Victoria Iglesias cediendo tan solo tres juegos (6-1 y 6-2). Su próxima pierda de toque serán Ale salazar y Zazu Osoro, muy sólidas en su duelo ante Bea Caldera y Carmen Goenaga (6-1 y 6-4).

Noticias relacionadas

Mucho más trabajo tuvieron Claudia Fernández y Martina Calvo, sobre todo en el primer set donde no fue hasta el tie break que conseguían adelantarse en el marcador. La segunda manga fue otra historia y con un 7-6 (3) y 6-1. Marina Guinart y Alejandra Alonso serán sus rivales en cuartos de final.