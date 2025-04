Stupaczuk, baja por lesión en Qatar y Bruselas

Franco Stupaczuk será baja en el Major de Qatar esta próxima semana y en el P2 de Bruselas debido a una lesión que le obliga a guardar reposo unos días para recuperarse. De esta manera, la dupla del argentino con Juan Lebrón no estará en Doha mientras que, como ya anunciamos, el Lobo jugará al lado de Álex Ruiz en el P2 de Bruselas. Con la baja de Stupa, Lebrón podría jugar en Qatar al lado de algún jugador que esté en la waiting list (lista de espera).

Eran muchas las especulaciones que se hicieron sobre los motivos de la baja de Franco en el torneo belga puesto que primero apareció inscrito junto a Lebrón, posteriormente se borraron de la lista y todavía en tiempo de inscripciones apareció la dicha pareja apuntada formada por Lebrón y Alex Ruiz.

Se especuló primero en un gesto de buena voluntad para compensar un ranking descompensado después de que Lebrón y Stupa rompieran con el boicot de los jugadores y se apuntaran a Cancún. También se rumoreó con una posible ruptura entre Lebrón y Stupa quienes vivieron en Miami momentos de gran tensión en el banquillo. Pero nada de ello era la real causa de la baja del Chaqueño. Había una lesión de por medio.

El propio jugador ha explicado en redes sociales qué es lo que sufre: "Me gusta siempre contarles buenas noticias pero, lamentablemente, esta vez no es así. Me realicé unas pruebas médicas y el diagnóstico ha confirmado que tengo una lesión que me obliga a parar y a priorizar mi recuperación", reza el mensaje del argentino en su cuenta de Instagram.

Stupaczuk asegura que "Me da mucha pena no poder disputar los próximos torneos en Qatar y Bruselas". Dos semanas que, sobre el papel, serían suficientes para recuperarse y poder jugar el torneo de España si finalmente se celebra la semana del 28 de abril al 4 de mayo o, en su defecto, poder asistir al torneo de Asunción, su país natal, del 19 al 25 de mayo, y seguidamente el de Buenos Aires del 26 de mayo al 1 de junio.

"Ya he comenzado mañana y tarde a trabajar en la rehabilitación, con mis fisios, para volver lo más rápido y fuerte posible", advierte Stupa, quien despeja las dudas de una posible separación de Lebrón con su apoyo a su compañero de cara a los siguientes torneos: "Muchas gracias a mi equipo Juan Lebrón y Carlos Pozzioni y a todos los que me bancan siempre tanto en los buenos como en los malos momentos".

Y por si todavía quedaba alguna duda, su último mensaje es: "Estaré apoyando al lobo y al capi Alex Ruiz como un fan más en Bélgica". De esta manera se confirma que una vez recuperado, en principio el jugador argentino seguirá como pareja tres del circuito al lado de Juan Lebrón.