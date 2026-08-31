Stupa y Jon ya saben ganar

Franco Stupaczuk y Jon Sanz no podían pedir un mejor estreno. Apenas unos días después de anunciar su nueva alianza y con el FIP Gold de Belgrado como banco de pruebas antes de su debut en Premier Padel, la nueva pareja ya sabe lo que es levantar un trofeo. El argentino y el navarro se proclamaron campeones en Serbia tras derrotar en la final a Coki Nieto y Mike Yanguas por 6-3 y 7-5.

El triunfo tiene además una importancia añadida. Los 150 puntos conquistados en Belgrado permiten a Stupaczuk y Sanz mantener el número 4 en el ranking de parejas, una posición que tendrá especial valor en los próximos torneos Premier Padel. Empezando por el P1 de Madrid, que arranca este martes, y continuando una semana después con el Major de París, donde partirán como cuarta pareja cabeza de serie.

Eso significa que, sobre el papel, evitarán a las tres primeras parejas del ranking hasta las semifinales. Un premio importante para una dupla que apenas acaba de comenzar su camino y que ha elegido un escenario muy competitivo para comprobar hasta dónde puede llegar su conexión.

"Muy buenas sensaciones"

Y las primeras sensaciones no pueden ser mejores. Stupaczuk, que ya sabe lo que es ganar este año en el CUPRA FIP Tour tras conquistar el FIP Platinum de Tirana, reconoció después de la final que el estreno había superado las expectativas. “Para ser nuestro primer torneo juntos hemos tenido muy buenas sensaciones”, explicó el argentino.

El nuevo compañero de Sanz también destacó un aspecto especialmente importante teniendo en cuenta que enfrente estaban dos jugadores con los que ambos habían compartido pista. “Conocíamos muy bien a nuestros rivales y estoy muy contento con el entendimiento que se ha creado entre nosotros”, señaló Stupa. Una declaración que refleja que la pareja no solo ha encontrado resultados, sino también buenas sensaciones sobre la pista.

Sanz, por su parte, no escondió su satisfacción después de conquistar el título. “Estoy realmente feliz por la victoria. Además, hemos estado muy bien en Belgrado: nos ha gustado mucho la ciudad y esperamos volver en el futuro”, aseguró el navarro. Un estreno soñado antes de afrontar el salto de nivel que supone competir ya juntos en Premier Padel.

La final tuvo además un componente especial porque enfrente estaban precisamente Coki Nieto y Mike Yanguas, que también han decidido recuperar su pareja. Es decir, Belgrado sirvió como presentación competitiva de dos nuevas alianzas —o, en el caso de Coki y Yanguas, una pareja que vuelve a reunirse— que estarán bajo los focos desde el P1 de Madrid.

Mientras Stupa y Jon celebraban su primer título juntos, Coki y Yanguas tuvieron que conformarse con el subcampeonato. Pero ambos regresan también a la máxima competición con la confianza de haber alcanzado la final en su primer torneo de esta nueva etapa. Madrid será ahora el escenario en el que ambas parejas deberán demostrar si lo visto en Belgrado tiene continuidad cuando entren en escena las mejores duplas del mundo.

Rufo e Iglesias remontan para ser campeonas

El FIP Gold de Belgrado también coronó a Lorena Rufo y Victoria Iglesias. Las españolas, cabezas de serie número 2, tuvieron que remontar ante Ale Salazar y Aranzazu Osoro para hacerse con el título por 4-6, 6-3 y 6-1.

Los 150 puntos sumados al ranking suponen además un importante impulso para ambas. Para Rufo es su segundo título de la temporada después del FIP Silver de Londres, mientras que Iglesias ya había celebrado anteriormente el triunfo en el FIP Gold de Almaty, en Kazajistán.

“Ha sido un torneo muy duro. Nos hemos ayudado mucho para conseguir este resultado”, explicó Iglesias tras la final. Una remontada que demuestra la capacidad de reacción de la pareja cuando el partido se complicó.

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Rufo quiso compartir el éxito con los suyos: “Dedico esta victoria a toda mi familia, que me ha seguido. Estamos muy felices de haber conquistado este título, que nos da mucha confianza para los próximos torneos”. Belgrado baja el telón, pero para Stupaczuk-Sanz y Nieto-Yanguas el verdadero examen empieza ahora: Madrid ya espera a dos parejas que llegan con mucho más que buenas sensaciones.