Stupa no asegura la continuidad con Lebrón: "La idea es hablar después de esta gira"

Franco Stupaczuk dejó entrever la posibilidad de que la pareja Stupa/Lebrón no tenga continuidad la temporada que viene. Durante la presentación de la nueva gama Electra Pro de la marca SIUX, que le patrocina, el chaqueño aseguró que es algo que todavía no han hablado con su compañero y que esperarán a los próximos tres torneos para sentarse y poner sobre la mesa su futuro como pareja.

"La idea es que empecemos a hablar después de esta gira que se viene", aseguraba Stupa a los micrófonos de VeinteDiez, afirmación que ya había incluso comentado durante su turno de palabra en el acto que tuvo lugar en Madrid.

La justificación del revés argentino sobre el tema de su continuidad es la siguiente: "Tenemos torneos importantes y preferimos tener la cabeza enfocada en lo que toca", confesó. Pero fue más allá al asegurar que lo que toca "son los tres torneos estos que vienen y ya luego seguramente se debatirá".

Es decir, hay debate sobre si deben o no seguir juntos. A nadie escapa que es una pareja explosiva en la pista y en los banquillos donde se han hecho virales muchas discusiones muy subidas de tono donde incluso se han llegado a insultar viéndose en muchas ocasiones Carlos Pozzoni obligado a calmar los ánimos para que los enfrentamientos no se trasladen a la pista.

Ellos quitan hierro a estas situaciones y aseguran que son producto de las altas pulsaciones del momento y que siempre son críticas constructivas para que la pareja mejore. Stupa aseguró hace un tiempo que "Juan tiene esa pelea interna, ese gen competitivo que lo hace único. Después, fuera de la pista, es otra persona: muy tranquilo, muy familiar, muy de su equipo".

La realidad es que los resultados tampoco han sido , de momento, los esperados como muy bien explica Stupa y la pareja número uno y dos no les han dado ninguna oportunidad: "En semifinales de los últimos torneos nos topamos con la 1 y la 2. Prácticamente no les gana nadie, pero si quieres conseguir un salto en el ránking, tienes que ganarles. A principio de año sí pudimos, pero últimamente está siendo muy difícil”, confesaba Franco en la misma entrevista.

Con todo ello le preguntaron qué nota ponía en lo que va de temporada a la pareja Stupa/Lebrón: “Si hay que ponerle un puntaje a la temporada, es un 8 u 8,50 porque tuvimos lesiones, porque no pudimos competir en cuatro torneos, entre ellos un Major con lo que ello conlleva. Nuestro objetivo era asaltar el número 2 y no lo conseguimos, pero nos afianzamos como 3 o sea que tampoco está mal, o sea una especie de aprobado”, confesó sin esconder algo de decepción.

No pierde la esperanza de arreglar la temporada hasta final de año: "Ellos (la uno y la dos) están muy enfocados, pero siempre hay una oportunidad nueva y hay torneos como el de Kuwait (Mundial por Parejas) y el de Acapulco (Major) y a ver qué tal ahí".

Sabe que en el pádel son muchas las cosas que pueden pasar en un torneo: "Sabemos que ellos se juegan mucho y puede que la presión tanto de la uno como de la dos pueda hacer que ellos bajen un poco así que nosotros tenemos que estar ahí en ese momento para asaltar el ranking".

Leo Augsburger tiene la puerta abierta de Lebrón

A todo ello, Leo Augsburger, actual pareja de Martín di Nenno, aseguró hace unos días en As que le gustaría jugar al lado del andaluz del Puerto de Santa María: "Obviamente me gustaría jugar con él. Es una de las mejores derechas del mundo. Una vez ya lo tuvimos cerrado pero eligió a Stupaczuk, que es un gran jugador. A ver lo que pasa en 2026". Es evidente que el joven argentino tiene la puerta abierta así que a final de temporada no es nada descartable ver un nuevo baile de parejas interesante.