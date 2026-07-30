Steffi Graft se pasa al pádel para una colaboración especial

Tras el éxito de la campaña FIND YOUR MOVE, CRIVIT vuelve a contar con la colaboración de la legendaria tenista Stefanie Graf para presentar una nueva colección cápsula de pádel de edición limitada. La exnúmero uno del mundo ha participado en el desarrollo de una gama concebida para ofrecer un equilibrio entre rendimiento, calidad y accesibilidad, trasladando al pádel la experiencia acumulada durante décadas en la élite del deporte.

La colección, disponible en exclusiva en Lidl, está formada por una pala de altas prestaciones y unas pelotas certificadas por la Federación Internacional de Pádel (FIP), pensadas para responder a las exigencias del juego sin renunciar a una excelente relación calidad-precio.

La visión de una campeona aplicada al pádel

Para Stefanie Graf, el deporte siempre ha sido una herramienta para mantenerse activo, disfrutar del movimiento y compartir experiencias con otras personas. Esa filosofía ha guiado el desarrollo de una colección que busca animar tanto a nuevos jugadores como a aficionados habituales a descubrir el pádel con un equipamiento fiable y de calidad.

"Uno de los grandes beneficios de los deportes de raqueta, como el pádel o el pickleball, es la posibilidad de disfrutarlos con amigos y familiares, además de conocer gente nueva y crear nuevas amistades. A André (Agassi) y a mí nos encanta mantenernos activos y seguir planteándonos nuevos retos, al tiempo que disfrutamos del componente social y de comunidad que hacen del pádel un deporte tan especial. Tanto el pickleball como el pádel son deportes intergeneracionales que nos han permitido compartir tiempo y conectar con nuestros hijos, e incluso reencontrarnos con amigos en esta etapa de nuestras vidas", explica Stefanie Graf.

Características técnicas

La protagonista de la colección es la nueva CRIVIT 12K CARBON PRO, una pala diseñada para ofrecer un equilibrio entre potencia, control y comodidad. Fabricada con carbono 12K de alta resistencia, incorpora la tecnología 12K Carbon Tube System y el puente Power Core, que mejoran la estabilidad estructural y optimizan la transferencia de potencia en cada golpe.

Su formato de lágrima, un peso de 370 gramos (±10 g) y un balance neutro la convierten en una opción versátil para jugadores que buscan un alto nivel de prestaciones. Además, la espuma HD Foam aporta precisión y sensibilidad en el golpeo, mientras que el sistema Vibration Lock System reduce las vibraciones para mejorar el confort durante el juego.

Así es la nueva pala edición especial / LIDL

La pala se completa con un acabado mate con detalles plateados, un marco con abertura en color naranja, agarre antideslizante, correa de seguridad para la muñeca y una funda protectora de neopreno.

La colección incluye también unas pelotas de pádel certificadas por la Federación Internacional de Pádel (FIP), fabricadas con un alto contenido en lana para ofrecer una mayor resistencia, durabilidad y un comportamiento adaptado a los estándares de competición.

"El equipamiento deportivo debe desarrollarse y fabricarse para ofrecer un uso cotidiano sin renunciar a la calidad ni al rendimiento. El objetivo de la colaboración entre Stefanie Graf y CRIVIT es hacer que llevar un estilo de vida activo sea lo más accesible y sencillo posible", señala Robin Ruschke, Head de Marketing de Lidl Stiftung & Co. KG.