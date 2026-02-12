Sorpresón en Riad: Bea González y Paula Josemaría, la pareja más esperada, eliminadas en cuartos

Los cuartos de final femeninos del Premier Padel P1 de Riad dejaron la primera gran sacudida de la temporada. Claudia Jensen y Tamara Icardo protagonizaron la sorpresa del torneo al eliminar a Paula Josemaría y Bea González, pareja dos del cuadro y uno de los proyectos más esperados del año, en un partido que fue claramente de menos a más para la dupla hispano-argentina (6-7 (6), 6-4 y 6-2).

El encuentro comenzó con máxima igualdad y tensión competitiva. Josemaría y González lograron llevarse un primer set decidido en el tie-break, mostrando carácter en los momentos clave. Sin embargo, Jensen e Icardo nunca perdieron la fe en su plan de juego y mantuvieron la calma pese al golpe inicial.

A partir del segundo set, el partido cambió de dirección. Icardo impuso su solidez desde el revés y Jensen aumentó la agresividad en la red, logrando romper el ritmo de sus rivales. Con un 6-4 que equilibraba el marcador, la confianza empezó a inclinarse del lado de la pareja que ha decidido reencontrarse esta temporada.

En la tercera manga, las pupilas de Maxi Grabiel fueron claramente superiores. Más frescas, más precisas y dominando los intercambios largos, cerraron el partido con un contundente 6-2 para firmar el primer gran titular del torneo y confirmar que su regreso como equipo puede convertirlas en una de las parejas más peligrosas del circuito.

Ari y Andrea, las más sólidas

Más allá de la sorpresa del día, Ari Sánchez y Andrea Ustero continúan transmitiendo sensaciones muy sólidas en este inicio de temporada. Las catalanas firmaron uno de los partidos más dominantes de la jornada al superar con claridad a Alejandra Salazar y Ale Alonso por 6-2 y 6-1.

La compenetración entre Sánchez y Ustero volvió a ser evidente, con un juego fluido y agresivo que apenas concedió opciones a sus rivales. La pareja se está consolidando rápidamente como una de las más en forma del torneo pese a estar iniciando su camino juntas.

Ari Sánchez y Andrea Ustero siguen de dulce / Premier Padel

Triay y Brea no fallan

Las número uno del cuadro, Gemma Triay y Delfi Brea, también cumplieron con solvencia ante Marta Ortega y la joven Martina Calvo, a quienes derrotaron por 6-4 y 6-2. Triay y Brea controlaron los momentos importantes del partido y demostraron la solidez que las ha llevado a dominar el ranking.

Completaron el cuadro de semifinales Claudia Fernández y Sofía Araújo, que se impusieron con autoridad a Aranzazu Osoro y Victoria Iglesias por un doble 6-4. La regularidad de la española y la portuguesa volvió a marcar la diferencia en un día de cuartos que confirmó el alto nivel competitivo con el que arranca la temporada femenina en Riad.

Las semifinales de este viernes enfrentarán a Triay/Brea contra Fernández/Araújo y Ustero/Sánchez frente a Icardo/Jensen en una jornada que arrancará a las 13.00 horas en España, 15.00 hora local.