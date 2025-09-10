Sorpresón en París: Jon Sanz y Momo González, eliminados

El Alpine París Major está dando sorpresas inesperadas en estas primeras jornadas. Si el martes caían Pablo Lijó y Maxi Arce después de llegar a semifinales en el P1 de Madrid, este miércoles saltaba un bombazo en la pista seis del complejo de Roland Garros. Jon Sanz y Momo González se despedían en dieciseisavos tras caer eliminados por la pareja italo-argentina formada por Denis Perino y Nacho Piotto, 31 en París, quienes se llevaron el duelo por un sorprendente 6-3 y 6-1 que deja muchas incógnitas en la dupla española.

Los pupilos de Gaby Reca no están obteniendo los resultados esperados desde que decidieron unir fuerzas este 2025. Tan solo han alcanzado en una ocasión las semifinales, en Buenos Aires el mes de mayo, mientras que los cuartos de final se han convertido en su tope en la mayoría de los torneos. La sintonía que se intuía a principios de año no está llegando y ya sea por las lesiones o por los malos resultados lo cierto es que esta pareja no acaba de encontrar las sensaciones necesarias para sentirse competitivo en la pista.

Jon Sanz y Momo González se van de París con malas sensaciones / Premier Padel

El partido de este miércoles en su debut en París fue una clara señal de que las cosas no funcionan y que tienen mucho trabajo por delante si quieren salvar un proyecto que, tal y como se están comportando en la actualidad los jugadores, tiene visos de no albergar mucho futuro.

Coello y Tapia siguen con algunas dudas

También tuvieron un arranque algo dubitativo los número uno, Agustín Tapia y Arturo Coello, algo que viene siendo habitual en ellos en los arranques de los últimos torneos. Superaron su debut ante una pareja muy batalladora como son Aymar Goñi y Lucho Capra que poco a poco van engrasando su máquina para dar mucha batalla en el 20x10. Al final triunfo de los número uno por un doble 6-4 después de una bonita lucha en la pista central de Roland Garros.

Franco Stupaczuk y Juan Lebrón fueron un ciclón y ya están en octavos de final donde también se han ganado su plaza Juan Tello y Pablo Cardona y Fran Guerrero y Javi Leal que se enfrentarán en busca de los cuartos de final. También Pablo García y Javi Garrido pasaron ronda de entre los cabezas de serie.

En el cuadro femenino, sin sorpresa alguna y las pocas parejas y tanto Marta Ortega y Tamara Icardo como Claudia Jensen y Alejandra Alonso o Lucía Sainz y Patty Llaguno titaron de ranking con más o menos dificultades para certificar el pase a octtavos de final.