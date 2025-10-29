Sorpresón en Newgiza: ¡¡¡Lebrón y Stupa, eliminados en octavos!!!!

No hay partido fácil en Egipto. Las condiciones climatológicas con muchísima humedad y la bola muy pesada están complicando muchísimo los partidos a los máximos favoritos y no son pocos los que se ven sorprendidos por sus rivales y obligados a dar un plus a su pádel para poder avanzar en el cuadro. En el P2 de Newgiza las condiciones están igualando mucho el nivel en el 20x10, de ahí que las sorpresas no sean para nada descartables.

Y por sorpresa la que se dio este miércoles en el segundo partido de la jornada vespertina de la pista central del Newgiza Sports Club. En pista saltaron Juan Lebrón y Franco Stupaczuk, pareja 2 en este torneo, y al otro lado estaban Javi Garrido y Lucas Campagnolo, pareja once. Lógicamente todas las apuestas estaban a favor de el Lobo y el Chaqueño, pero ya saben, cada partido hay que jugarlo. La pareja hispano-brasileña salió a por todas y se llevó un igualadísimo partido por 5-7, 7-6 (3) y 6-4.

Lo curioso del partido es que Garrido y Campagnolo salieron mucho más concentrados que Franco y Juan y pronto se vieron con un 5-2 en el marcador que hacía presagiar la sorpresa. Pero quedaba mucha tela por cortar antes de que se produjera. La reacción de Lebrón y Stupa fue inmediata y después de unas cuantas discusiones en el banquillo de Pozzoni sus pupilos se pusieron las pilas, ganaban siete juegos seguidos, y lograban remontar hasta llevarse la primera manga del duelo.

Todo el mundo pensó que el partido ya estaba bendecido a favor del andaluz y el argentino, y más ante los muchos errores de Garrido, que parecía fuera del partido. Campa intentaba animarle, que volviera, y poco a poco el Califa fue creciendo, empezó a creer en él mismo y en la pareja y sacó a relucir este pádel que sabemos que tiene pero que últimamente parece caro de ver.

Con ello se llevaron un segundo set muy igualado que se decidió en el tie break a favor de Garrido y Campa. Era la guinda que necesitaban para agregar a su juego esta confianza necesaria cuando te enfrentas a dos monstruos del pádel como Stupa y Lebrón. La crisis pasó de un lado al otro y con dos breaks Javi y Lucas ponían un 4-0 en el marcador que se convirtió en una auténtica montaña para la pareja dos. A Lebrón se le veía pasivo en el banco, como si hubiera tirado la toalla, callado, brazos cruzados y mirada perdida.

Lograban acortar distancias los de Pozzoni, pero el cordobés y el brasileño no querían dejar escapar esa oportunidad y, pese a que Stupa y Lebrón recuperaron un break, la victoria estaba escrita para Garrido y Campa. Serán ellos los que jueguen este jueves los cuartos de final ante Javi Leal y Lucas Bergamini, que eliminaron a una pareja de la qualy, en un doble duelo hispano-brasileño.

Es la primera vez que Lebrón y Stupa caen en unos octavos de final desde que unieron sus caminos este 2025. Los cuartos de final habían sido su peor resultado hasta el momento. Esta pareja hace tiempo que se tambalea. ¿Podría ser esta la gota que colma el vaso? pronto lo sabremos.

Así celebró este triunfo tan necesario Garrido / Silvestre Szpylma/Premier Padel

Tras el partido, Garrido, emocionado, confesaba lo mal que lo ha pasado este año y lo mucho que significa este triunfo para él. Así se expresaba a los micrófonos de Premier Padel.

Sufriendo pero ganando

En lo que respecta a los otros partidos de octavos de final, tampoco salieron muy concentrados Fede Chingotto y Ale Galán a la pista y en un abrir y cerrar de ojos se vieron con un peligroso 4-0 abajo. Jorge Martínez les dio las claves para superar el mal momento que estaban viviendo ante. además, una pareja proveniente de la qualy. Javi Valdés y Agustín Gutiérrez estaban emocionados viendo lo que estaban consiguiendo. Pero cuando la pareja uno en Egipto se puso las pilas, les vino encima un ciclón de pádel que no pudieron detener cediendo por un doble 6-4.

Chingotto y Galán tuvieron un susto al inicio del partido / Premier Padel

Chingalán se enfrentarán en cuartos de final a Martín di Nenno y Leo Augsburger, otra pareja que sufrió lo indecible para superar a unos Pol Hernández y Guille Collado que cada día que pasa están dando pasos hacia adelante mostrando una gran competitividad. Pero finalmente se impuso el mayor oficio de la dupla argentina y se llevó el duelo por 6-3, 2-6 y 6-3. Mucho sufrimiento en parejas top que ven como desde abajo vienen apretando muy fuerte y más en pistas como la de Newgiza que iguala mucho los niveles. Más fácil lo tuvieron Momo González y Fran Guerrero así como Coki Nieto y Mike Yanguas. Ambas parejas protagonizarán uno de los duelos de cuartos de final en Egipto.

Las número uno en Newgiza saldaron sin problemas el debut / Premier Padel

En el cuadro femenino no hubo sorpresas y con más o menos trabajo todas las cabezas de serie pasaron a cuartos de final. Los duelos de este jueves serán: Caldera/Goenaga vs Salazar/Calvo; Jensen/Alonso vs Ortega/Icardo; Ustero/Araújo vs Osoro/Iglesias y Guinart/Virseda vs Sánchez/Josemaría.