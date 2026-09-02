¡¡Sorpresón!! Guerrero y Leal siguen con malas sensaciones y se despiden de Madrid

Parecía que la jornada de dieciseisavos del Comunidad de Madrid P1 se iba a saldar con los resultados lógicos y que todos los favoritos superarían sus duelos, hasta que llegaron los penúltimos partidos del día en la pista central y la pista dos donde saltaban dos sorpresas que nadie esperaba. En la pista central se despedían del torneo Javi Leal y Fran Guerrero mientras que en la dos hacían lo propio Aimar Goñi y Edu Alonso. Dos parejas que aspiran a mucho pero que no acaban de encontrar ese nivel necesario para prodigarse en instancias mayores.

Empecemos por Leal y Guerrero. Amigos de la infancia, tras pasar por un periodo de cambios con otros compañeros optaron por volver a juntarse, ahora ya más maduros y con mucha más experiencia. De entrada parecía que las cosas funcionarían. Final en Pretoria, semifinales en Valladolid, cuartos de final en Valencia y Málaga... pero fueron de más a menos y en Burdeos cayeron en octavos de final mientras que en Londres, en el regreso después de vacaciones, y ahora en Madrid, se despidieron en su debut para decepción de ambos.

Ellos aseguran que no, que se llevan muy bien, pero viendo sus caras en el 20x10 y en los banquillos todo apunta a que esta dupla no va a durar mucho. Y más viviendo bajo la dictadura de los resultados a la que se someten cada día los jugadores de Premier Padel.

Este miércoles, Leal y Guerrero, pareja siete en Madrid, cedieron ante el italiano Flavio Abbate y Alonso Rodríguez, pareja 30 del torneo, en tres disputados sets por 6-2, 7-6 (4) y 7-6 (6). No se puede negar que la pareja española no luchara hasta la extenuación para llevarse el duelo, pero la realidad es que falta mucha regularidad y paciencia en esta pareja.

Otra dupla que no acaba de encontrar la regularidad necesaria es la que forman Aimar Goñi y Edu Alonso. Compaginan con demasiada asiduidad buenos resultados con decepciones y en Madrid tocó cruz. El navarro, uno de los grandes candidatos a formar parte de la selección española en el Mundial de Qatar, no encontró buenas sensaciones en el Movistar Arena y se vieron sorprendidos por nada menos que una pareja de la qualy. El español José Solano y el argentino Ramiro Pereyra se cargaron a la pareja doce en tres mangas por 3-6, 6-3 y 6-3 y estarán este jueves en los octavos de final donde se medirán, precisamente, a Abbate y Rodríguez, los verdugos de Guerrero y Leal.

Se cerró la jornada con la eliminación de otra pareja cabeza de serie. Javi Garrido y Lucas Bergamini cedieron ante Gonza Alfonso y Tino Libaak por 6-3 y 7-6 (4) y se despidieron también de Madrid antes de lo esperado. La realidad es que la pareja argentina está encontrando cada vez mejores capacidades en el 20x10 y están regresando a sus mejores prestaciones. Su rival en octavos de final no será nada fácil, les esperan Juan Lebrón y Leo Augsburger, quien fuera compañero de Libaak durante mucho tiempo y con quien conquistaron el punto que valió el Mundial a Argentina en 2022 en Dubai.

Sin duda uno de los duelos más interesantes de este jueves donde el resto de favoritos no tuvo problema para superar su debut en Madrid.

Salazar sigue y debutan las favoritas

Este jueves será el turno de las principales cabezas de serie del cuadro femenino, donde se podrá ver de nuevo en acción esa pareja llamada a dar guerra a las tres primeras cabezas de serie: Claudia Fernández y Martina Calvo. Este martes debutó la gran protagonista del torneo, Alejandra Salazar, leyenda madrileña que este año ha anunciado su retirada y que juega su último torneo en su casa. Junto a Zazu osoro, ganaron a Letizia Manquillo y Lucía Martínez en un duro partido por 6-3, 3-6 y 6-3.

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