Sorpresón en Burdeos: Goenaga y Caldera se plantan en su primera final

Carmen Goenaga y Bea Caldera venían avisando de que era una pareja a tener en cuenta. Pero los cuartos de final estaban siendo su estatus más popular y el límite que no conseguían superar. Llegar a cuartos en el Major de Italia fue un enorme resultado, pero querían más. Son las jugadoras 19 y 21 del ranking FIP, pero juntas han encontrado un camino que le llevará a cotas más altas, seguro.

Son pareja once en Burdeos y tras vencer en cuartos de final a otra de las parejas que venían fuertes en este torneo, Aranza Osoro y Martina Calvo, lograban su primera semifinal. Pero las chicas de Rodri Casado no se conformaban con ello. Tenían un gran handicap por delante como afrontar nada menos que a la pareja tres del circuito, Bea González y Claudia Fernández, pero Carmen y Bea salieron al 20x10 sin presión, con ganas de pasarlo bien y mostrando este talento que nunca se había apreciado a estas instancias de un torneo.

Con nada que perder y mucho que ganar, Caldera y Goenaga empezaron a poner en problemas a las favoritas hasta que lograban romper su servicio y posteriormente llevarse el primer set. Con la confianza por las nubes y el convencimiento de que estaban ante una oportunidad única de lograr su primera final en Premier Padel, las jóvenes jugadoras salieron en la segunda manga a por todas.

En el otro lado de la red, los problemas se acumulaban. Bea González y Claudia Fernández no encontraban la manera de contrarrestar a unas Carmen y Bea absolutamente desatadas y construyendo un triunfo a base de un partido prácticamente perfecto. Las número tres lo intentaron, pero no pudieron evitar verse con un 3-0 en contra después de ceder por dos veces el servicio. Gaby Recca buscaba soluciones, pero no las encontraron y 1h y 34 minutos después, Goenaga y Caldera se abrazaban tras conseguir un permio merecido a su trabajo en el 20x10.

Ustero y Araújo, a la final tras la retirada de Alonso y Jensen

Este domingo disputarán su primera final ante Andrea Ustero y Sofi Araújo quienes se vieron beneficiadas por la retirada de Alejandra Alonso por un fuerte golpe y tras haber ganado el primer set por 6-4.

Lo poco que duró el partido fue una gran lucha de poder a poder. Con 3-2 y 40-40, Alejandra se dio un golpe con el poste de la red y requirió de los servicios médicos para ser atendida después de que no pudiera levantarse del suelo por el duro golpe. Tras unos minutos de incertidumbre, Alonso pudo levantarse y los médicos la siguieron observando ya sentada en el banquillo. Finalmente Alejandra logró recuperarse y pudo volver a la pista.

Después de que Ustero se mostrara preocupada por la salud de su amiga y con su compañera Sofi explicándole que debía olvidarse del incidente ya que Alonso estaba en pista recuperada, el partido siguió con la misma tónica. Break de Ustero y Araújo, contrabreak de Jensen y Alonso. Una locura de set con puntos espectaculares entre cuatro luchadoras que no daban una bola por perdida. Las chicas de Pablo Aymá, lograban por fin poner tierra de por medio y con ello llevarse el primer set después de una exhibición de poderío de Sofi Araújo.

Tras perder el primer set, Alejandra Alonso y Claudia Jensen comunicaban que se retiraban del partido puesto que la vallisoletana no se encontraba bien y no podía seguir al cien por cien.

Tras el partido, Andrea Ustero estaba visiblemente afectada y sus lágrimas eran el mejor homenaje a su amiga: "Más que una rival es como una hermana grande fuera. Somos muy amigas y es una sensación muy mala para mí tener que acabar un partido así. Le mando mucho ánimo a Claudia (Jensen) por ser tan buena compañera y mañana vamos a por todas en nuestra primera final".