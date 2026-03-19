Más sorpresas en Cancún donde se frena el gran inicio de año de Icardo y Jensen
La pareja cinco femenina se marcha antes de lo previsto del torneo mexicano tras ceder ante Rodríguez/Dal Pozzo, dupla 18
Angie F.G.
Adaptarse o morir. Esa es la cuestión que está llevando de cabeza a los jugadores en el P2 de Cancún donde el viento está siendo el absoluto protagonista en todos y cada uno de los partidos.
Es por ello que las sorpresas están a la orden del día en el torneo mexicano y, si el miércoles se quedaron fuera antes de lo previsto Jon Sanz y Coki Nieto, así como Momo González y Martín di Nenno, este jueves en la jornada matinal fueron Tamara Icardo y Claudia Jensen quienes se veían sorprendidas en su debut en octavos de final del torneo mexicano.
La pareja hispano-argentina, cabeza de serie número cinco, abría jornada en la pista Bullpadel (la segunda en el Rafa Nadal Center de Isla Mujeres) y se vieron obligadas a una auténtica batalla contra Nuria Rodríguez y la italiana Giulia dal Pozzo y contra el viento que fue protagonista a rachas en la pista.
El partido fue igualadísimo alargándose hasta las dos horas y media donde finalmente fueron la española y la italiana quienes mejor se adaptaron a las circunstancias logrando un importante triunfo en sus carreras con un resultado de 7-6 (2), 3-6 y 6-3 eliminando de esta manera a una pareja que venía de hacer las cosas muy bien y con muy buenas sensaciones tras alcanzar las semifinales tanto en Riad como en Gijón.
Por su parte, Gemma Triay y Delfi Brea no tuvieron demasiadas dificultades para imponerse a Lorena Rufo y Jess Castelló a las que les infligieron un claro 6-2 y 6-2 para plantarse en cuartos de final donde se enfrentarán, precisamente, a Rodríguez y Dal Pazzo.
Andrea Ustero y Ari Sánchez tan solo cedieron tres juegos ante Marta Barrera y Jimena Velasco mostrándose de nuevo muy firmes y como serias candidatas al título. Con el 6-3 y 6-0 final certificaron el pase a la siguiente ronda donde ya esperan Marina Guinart y Vero Virseda tras dar cuenta de Giorgia Marchetti y Lea Godallier (6-1, 3-6 y 6-2). La adaptación fue rápida, quizas por lo que escucharon de su entrenador en el banquillo: "El partido es una p... mierda. Lo llevamos hablando desde el domingo", dijo en uno de los pasos por el banquillo. "Es adaptarse a esto. Cuanto antes nos adaptemos, mejor para el torneo", dijo en otro momento.
El resto de partidos del cuadro femenino, así como todos los del cuadro masculino de octavos de final se disputarán a partir de las 16.00 horas locales, es decir, las 22.00 horas en España.
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