Más sorpresas en Cancún donde se frena el gran inicio de año de Icardo y Jensen

Adaptarse o morir. Esa es la cuestión que está llevando de cabeza a los jugadores en el P2 de Cancún donde el viento está siendo el absoluto protagonista en todos y cada uno de los partidos.

Es por ello que las sorpresas están a la orden del día en el torneo mexicano y, si el miércoles se quedaron fuera antes de lo previsto Jon Sanz y Coki Nieto, así como Momo González y Martín di Nenno, este jueves en la jornada matinal fueron Tamara Icardo y Claudia Jensen quienes se veían sorprendidas en su debut en octavos de final del torneo mexicano.

Núria Rodríguez y Giulia dal Pazzo dieron la sorpresa / Premier Padel

La pareja hispano-argentina, cabeza de serie número cinco, abría jornada en la pista Bullpadel (la segunda en el Rafa Nadal Center de Isla Mujeres) y se vieron obligadas a una auténtica batalla contra Nuria Rodríguez y la italiana Giulia dal Pozzo y contra el viento que fue protagonista a rachas en la pista.

El partido fue igualadísimo alargándose hasta las dos horas y media donde finalmente fueron la española y la italiana quienes mejor se adaptaron a las circunstancias logrando un importante triunfo en sus carreras con un resultado de 7-6 (2), 3-6 y 6-3 eliminando de esta manera a una pareja que venía de hacer las cosas muy bien y con muy buenas sensaciones tras alcanzar las semifinales tanto en Riad como en Gijón.

Por su parte, Gemma Triay y Delfi Brea no tuvieron demasiadas dificultades para imponerse a Lorena Rufo y Jess Castelló a las que les infligieron un claro 6-2 y 6-2 para plantarse en cuartos de final donde se enfrentarán, precisamente, a Rodríguez y Dal Pazzo.

Andrea Ustero y Ari Sánchez tan solo cedieron tres juegos ante Marta Barrera y Jimena Velasco mostrándose de nuevo muy firmes y como serias candidatas al título. Con el 6-3 y 6-0 final certificaron el pase a la siguiente ronda donde ya esperan Marina Guinart y Vero Virseda tras dar cuenta de Giorgia Marchetti y Lea Godallier (6-1, 3-6 y 6-2). La adaptación fue rápida, quizas por lo que escucharon de su entrenador en el banquillo: "El partido es una p... mierda. Lo llevamos hablando desde el domingo", dijo en uno de los pasos por el banquillo. "Es adaptarse a esto. Cuanto antes nos adaptemos, mejor para el torneo", dijo en otro momento.

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El resto de partidos del cuadro femenino, así como todos los del cuadro masculino de octavos de final se disputarán a partir de las 16.00 horas locales, es decir, las 22.00 horas en España.