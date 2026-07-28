Sorpresa en Pretoria: una baja inesperada y muy notable en el cuadro masculino

Cuando las cosas no van bien, parece que todo se pone en contra. Franco Stupaczuk y Mike Yanguas, pareja cuatro del circuito, están pasando por un mal momento. A nadie escapan las desavenencias en los banquillos, la poca sintonía en la pista y lo que es peor, los resultados no acompañan y los mensajes cruzados abundan.

En Málaga cayeron en cuartos de final y por si fuera poco, este martes al mediodía Mike Yanguas ha anunciado que no jugarán finalmente el torneo de Pretoria debido a unos problemas físicos del argentino, algo que gran parte del circuito pone en duda y se especula con una ruptura inminente de la pareja.

Sin embargo, lo que está claro es que oficialmente la pareja se da de baja por la lesión de Stupa: "Hola a todos, lamentablemente y de última hora no vamos a poder asistir a @southafricapremierpadel por problemas físicos de Franco! Teníamos muchas ganas de ir pero no va a poder ser! Nos vemos el año que viene", escribe Mike en sus redes sociales.

No se especifica qué tipo de lesión tiene Stupa ni cuanto tiempo necesitará de recuperación, así que de momento se pierden Pretoria y habrá que ver qué ocurre con el P1 de Londres, la semana que viene, donde constan inscritos.

El primero en Sudáfrica y el primero en tierras inglesas son los dos últimos torneos, ambos P1, antes de las vacaciones de verano, por lo que a nadie extrañaría que el británico sea, si lo juegan, el 'last dance' de la dupla hispano-argentina. Las inscripciones para Madrid, el primer torneo de la segunda mitad de la temporada, todavía no están abiertas.

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La plaza que dejan vacante Yanguas y Stupa la ocuparán los Lucky Loosers Alvaro Montiel y Flavio Abbate, una dupla italiana que se medirá a Marc Quílez y Fede Mouriño, verdugos en primera ronda de Gonzalo Rubio y Andrés Lancha (6-4 y 6-3) y protagonistas de una fase previa al sprint con dos duelos de 27 y 31 minutos respectivamen