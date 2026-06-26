De sorpresa en el Major de Italia a realidad en el P2 de Valladolid

Muchos pensaron que llegar a las semifinales del Major de Italia era flor de un día. No en vano se trataba de una pareja procedente de la qualy compuesta por Nuria Rodríguez, número 27 del mundo, y la italiana Giulia dal Pozzo, la 31 del ranking. Sobre todo después de que en Valencia cayeran en primera ronda. Pues no. Resultó que no. La de Sanlucar y la de Borgo Maggiore han llegado para quedarse y quieren hacerlo entre las mejores.

En Italia se cargaron a Salazar y Alonso en segunda ronda, a Orsi y Llaguno en octavos y a Araújo y Fernández en cuartos. En Valladolid han repetido hazaña y se han cargado de nuevo la pareja cuatro y a la siete a las que, parece, les tienen la medida tomada. Siempre en outdor y en pista rápida, es cierto, pero tampoco son una pareja que se caractericen por ser pegadoras natas ni con un juego muy agresivo. Son correcaminos, luchadoras, irrompibles mentalmente y con una confianza absoluta en la pista.

Nuria y Giulia disputarán su segunda semifinal en Premier Padel / Premier Padel

En el P2 de Valladolid estarán en semifinales este sábado después de derrotar a Salazar y Alonso en cuartos. Pero no es que las hayan ganado en una lucha sin cuartel, para nada, las han machacado con un doble 6-1 en una hora y seis minutos. Una proeza que, si bien las Alejandras no tuvieron su día pese a que la Alonso jugaba en casa, confirma que Nuria y Giulia están con la flecha para arriba y ya son temidas por cualquiera.

Las número uno obligadas a remontar

También sufrieron y no poco Gemma Triay y Delfi Brea ante otra pareja que viene con buenas sensaciones desde que unieron fuerzas: Raquel Eugenio y Martina Fassio. La joven pareja hispano-argentina obligó a las número uno a una remontada agónica después de ganar el primer set y mostrar en pista una fuerza y lectura del juego impresionantes con la canaria desplegando todo su arsenal de golpes descolocando una y otra vez a Triay y Brea.

Tuvo que exigir más intensidad Seba Nerone desde el banquillo para reconducir un partido que se estaba escapando y más después de que Raquel y Martina arrancaran la segunda manga con una rotura que contrarrestaron las uno, pero que repitieron Eugenio y Fassio en el quinto juego (3-2). A partir de ahí, cambio de chip y presionando mucho más la bola poco a poco las número uno fueron comiendo el terreno a sus rivales hasta voltear el marcador y llevarse el partido.

En frente tendrán a Ari Sánchez y Andrea Ustero quienes, pese a sufrir en la primera manga ante Marina Guinart y Vero Virseda, que tuvieron que resolver en el tie break, despejaron las dudas e incertidumbres soltándose en el segundo set y dejando a sus rivales con un solo juego ganado (7-6 (4) y 6-1).

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De esta manera quedan servidas unas semifinales que sin duda quedarán marcadas por la presencia de Nuria Rodríguez y Giulia dal Pozzo, jugadoras procedentes de la previa que llegan al sábado nada menos que con cinco partidos en sus piernas, pero que buscarán dar la campanada definitiva y meterse en la final. De momento ya tienen un premio conseguido, en Burdeos entrarán directamente a cuadro, que no es poco.