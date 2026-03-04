Sorpresa en Gijón: Los Pacos se despiden en primer ronda en una jornada de mucho sufrimiento en las pistas

Paquito Navarro y Fran Guerrero, que tenían uno de los debuts más difíciles en una primera ronda ante Juan Tello y Edu Alonso, se despidieron del Gijón Premier Padel P2 el primer día tras ceder por 6-4, 4-6 y 4-6 en un partido trepidante que si no fuera porque era miércoles y la grada estaba vacía, podría haber sido duelo de semifinales perfectamente.

Precisamente los Pacos accedieron a la penúltima ronda en Riad y llegaban a Gijón con grandes expectativas, pero El Gato y Edu se encargaron de aplacarlas encontrando los puntos débiles de la dupla española y aprovechando los momentos de desconexión de unos Pacos que no encontraron su mejor versión en los momentos clave.

Y es que nunca son fáciles los primeros partidos de un torneo y mucho menos si es el segundo de la temporada y el primero en condiciones indoor. Falta rodaje competitivo, adaptación a la pista, a las condiciones... No es la primera vez que asistimos en estas primeras instancias del cuadro a parejas que sobre el papel son claras favoritas y se encuentran con sendos problemas para saldar el duelo con victoria o incluso pierden inesperadamente como los Pacos.

Un claro ejemplo de ello lo vivimos también en Riad donde los número uno cedieron un set en primera ronda ante la dupla francesa Guichard/Blanque, la pareja 62 del torneo, viéndose obligados a remontar. Algo parecido les ocurrió este miércoles a Martín di Nenno y Momo González, aunque en este caso el rival era de más entidad. La pareja siete se medía a Enzo Jensen y Luis Hernández quienes, pese a que proceden de la previa, ya demostraron en Riad que han subido un peldaño en su rendimiento.

Momo y Martín di Nenno tuvieron un complicado debut en Gijón / Silvestre Szpylma/Premier Padel

El caso es que los jóvenes se adjudicaron la primera manga con un Hernández descomunal que sacó a relucir todo su potencial siempre bien secundado por su compañero. Momo y Martín se desesperaban porque no les carburaba su pádel y hasta que no empezó a bajar el suflé de sus rivales no lograban remontar para estar este jueves en octavos de final tras vencer por 2-6, 6-4 y 6-1.

También Coki Nieto y Jon Sanz, que debutaban esta temporada juntos después de que el madrileño tuviera que ausentarse de Riad por lesión, tuvieron momentos de duda ante un complicado rival en primera ronda como son Juanlu Esbrí y Álex Ruiz. La pareja 6, tras ganar el primer set, bajó la guardia en el segundo, pero recuperó sensaciones en el parcial definitivo para lograr el pase a la siguiente ronda tras el triunfo por 6-3, 4-6 y 6-3.

La mejor noticia fue que en la pista dos aparecieran Javi Garrido y Lucas Bergamini para disputar su partido de primera ronda. Ambos vivieron una auténtica odisea para poder llegar a tiempo a Gijón procedentes de Dubái, donde se está viviendo el conflicto de Oriente Medio y se encontraron con el cierre del espacio aéreo sin poder volar desde la ciudad de Emiratos Árabes Unidos. Felizmente, llegaron a tiempo y tuvieron que lidiar durante nada menos que 2 horas y 8 minutos con unos sorprendentes José Jiménez y Maxi Sánchez que nunca dan una bola por perdida y luchan hasta la extenuación cada punto. Pero Berga y el Khalifa hicieron un desmesurado esfuerzo para llegar a Gijón y no estaban por la labor de despedirse tan rápido. Al final, sudado triunfo por 3-6, 7-5 y 6-4 y este jueves estarán en octavos.

Garrido durante su partido en Gijón / Silvestre Szpylma/Premier Padel

Lucía Sainz y Raquel Eugenio, firmes a octavos

En el cuadro femenino Lucía Sainz y Raquel Eugenio solventaron sin problemas su compromiso de primera ronda ante Carlotta Casali y Ana Domíguez (6-1 y 6-3) y en octavos esperan Martita Ortega y Martina Calvo. Pasaron también a octavos de final Bea Caldera y Carmen Goenaga donde se verán las caras con Tamara Icardo y Claudia Jensen, mientras que Marta Barrera y Jimena Velasco se medirán a las número uno Gemma Triay y Delfi Brea.

Raquel y Lucía, felices con su triunfo / Premier Padel

Por su parte, Melania Merino y Letizia Manquillo que dieron la sorpresa al eliminar a Teresa Navarro y Virginia Riera por 6-3 y 6-4, también estarán en la siguiente ronda donde se verán las caras con Ari Sánchez y Andrea Ustero. Las primeras rivales de Bea González y Paula Josemaría serán Alix Collombon y Jana Montes.