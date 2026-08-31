La sorprendente lista de Coello para el Mundial

Si algo tiene Arturo Coello es que estamos ante una persona que pese a sus 24 años es un tipo que nunca se esconde. Tiene la cabeza tan amueblada que parece increíble que estemos ante un chico tan joven. Lo vemos en la pista, pero también fuera de ella. Para muestra un botón: en el último post de su canal de YouTube, el vallisoletano desvela algunas cosas de su vida cotidiana, de sus sensaciones en pista, sueños, frustraciones etc.., pero por encima de ellas destaca su lista para el Mundial de Qatar que se celebrará del 2 al 7 de noviembre.

Tras comentar que su película preferida es El Padrino pero que le gusta mucho El último samurái o que "si fuera por mí no subiría nada en las redes sociales", Arturo desvela cuál fue el momento más frustrante de su carrera: la derrota junto a Ale Galán contra Franco Stupaczuk y Martín di Nenno en el pasado Mundial. "Jugamos muy mal", reconoce el número uno del mundo.

Su relación con Galán

Precisamente un seguidor le pregunta por su relación con Galán: "Nunca se ha podido dar de la mejor forma", explica. "Tenemos una buena relación, el respeto que hay entre los dos es muy grande. Cuando competimos con la selección hay muy buen feeling, pero siempre o casi siempre hemos sido super rivales directos y es complicado afianzar una relación o tener un vínculo muy cercano, pero tenemos una relación muy sana tanto con él como con Chingo (Fede Chigotto) y les tengo un gran respeto y admiración por todo lo que están consiguiendo", explica Arturo.

Miles de manías

El jugador es muy maniático, al estilo Rafa Nadal: "Siempre tiene que haber seis botellas, empiezo por la de arriba a la derecha, entro a pista con el pie izquierdo, saludo a Agus, la pala tiene que tener la corona encima... eso y miles más", reconoce sonriendo y con Maica, su pareja, a quien siempre manda un mensaje justo antes de iniciar un partido, a su lado confirmando todas y cada una de las manías de su novio.

Los torneos que más gustan a Coello son los de París, Roma y Qatar, curiosamente todos ellos outdoor, escenario que un pegador como Arturo prefiere antes que jugar en indoor donde la bola nunca va tan rápido ni vuela tanto.

La lista de Arturo

La pregunta más difícil es cuando le piden su selección de cara al Mundial de Qatar de este año. La primera reacción del Golden Boy es: "Esto es jodido eh!", pero enseguida empieza con su lista. "Me mojo: Ale (Galán), Juan (Lebrón), Paco (Navarro), Miguel (Yanguas), Jon (Sanz), Coki (Nieto) y yo y el último que es el de la discordia con cariño y respeto para los otros tres que para mí son Javi Leal, Javi Garrido y Momo (González), yo llevaría a Aimar (Goñi), pero esa es mi apuesta, pero como yo no decido no depende de mí", desvela el vallisoletano.

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Gran parte de su buen hacer lo aprendió en su día de Fernando Belasteguín: "El mejor aprendizaje jugando con Bela fue convivir con él. Ver como se organizaba, como actuaba, como preparaba las cosas... por ver el día a día con él", asegura este jugador que confesó los dos partidos que le gustaría jugar: "Ir nosotros al pasado o ellos al futuro y poder jugar Agus y yo contra Bela y Juan Martín Díaz, y el otro partido sería Bela y yo contra Agus y Juan Martín".