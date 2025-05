Estos son los 10 jugadores más ricos de Premier Padel en 2025

Después de los siete primeros torneos de la temporada 2025 del circuito Premier Padel, el ranking económico comienza a dibujar una fotografía clara del rendimiento deportivo en las pistas… y en las cuentas bancarias. Los jugadores mejor posicionados no solo acumulan puntos, sino también euros. Cabe tener en cuenta que en 2025 se han incrementado muy poco los premios respecto a 2024 y que la FIP no ha hecho oficial la repartición de las cantidades en cada categoría de este año. Así, las cifras podrían variar algo en su cantidad, pero no cambiaría la 'clasificación' de ganancias.

A la cabeza, imbatibles por ahora, se sitúan Arturo Coello y Agustín Tapia, que han amasado 98.250 euros cada uno en premios. Pese a que su dominio deportivo en esta primera parte del curso ha vivido algún altibajo, se manitienen en cabeza en cuanto a ingresos, sobre todo después de ganar el Major de Qatar, con 48.000 euros de premio para cada uno: son la dupla más rentable del circuito hasta la fecha, con cinco torneos disputados de los siete celebrados y con tres títulos, al Major de Qatar hay que añadir el P1 de Riad y el P2 de Bruselas.

Coello y Tapia se proclamaron campeones en Bruselas / Premier Padel

Les siguen, con paso firme, la pareja formada por Fede Chingotto y Alejandro Galán, que han acumulado 87.750 euros cada uno tras dos títulos (los P1 de Miami y Santiago con 25.500 euros de premio) y dos finales (Qatar Major y P2 de Bruselas). Después de poco más de un año juntos, han logrado consolidarse no solo como una amenaza deportiva seria para Coello y Tapia, sino también como una pareja sólida a nivel económico. Su regularidad en altas instancias en los torneos se traducen en acumulación de dinero.

Ale Galán celebra un punto con Chingotto en la final de Bruselas / Premier Padel

En el siguiente escalón aparece Juan Lebrón, con 58.500 euros, seguido muy de cerca por Franco Stupaczuk, que suma 55.500 euros. Aquí se empieza a notar el factor diferencial de la regularidad en la participación: Lebrón se perdió Gijón por la protesta de los jugadores y Qatar por la baja del argentino pero jugó en Bruselas con Álex Ruiz de Compañero, mientras que Stupa se perdió Gijón, Qatar y también Bruselas por su lesión. Ello explica la ligera diferencia entre ambos. Ganaron el P2 de Cancún, donde fueron la única pareja top inscrita, con 15.000 euros de premio para cada uno.

Lebrón y Stupa con sus trofeos de campeones en Cancún / Premier Padel

Justo por debajo, en una horquilla similar, se sitúan Mike Yanguas y Coki Nieto, con 37.700 euros cada uno. Han sido una de las parejas más consistentes del circuito, aunque todavía les falta ese golpe de efecto en rondas finales para dar el salto económico y deportivo. las semifinales se han convertido en su zona de confort.

Coki y Yanguas celebra el pase a cuartos de final / Premier Padel

El caso más llamativo lo protagoniza Martín Di Nenno, que ha cosechado 27.435 euros. Su cifra se resiente al no llegar los resultados esperados al lado de Javi Garrido, quien se cae del top 10 de ganancias. Juntos no han pasado de cuartos de final mientras que la única semifinal que ha disputado la logró junto a Juan Tello en Bruselas tras decidir separarse del malagueño.

Garrido y Di Nenno separaron sus caminos / Premier Padel

Cierra este ‘top 10’ el siempre combativo Jon Sanz, con 23.500 euros. Aunque su constancia es incuestionable, los resultados no han terminado de acompañar del todo en este arranque de curso, algo que repercute en sus ganancias. El navarro tampoco ha conseguido superar los cuartos de final al lado de Momo González.

Jon Sanz cierra la clasificación del Top 10 de ganancias / Premier Padel

Jugadores con más ingresos en premios hasta ahora

Jugador Ganancias 2025 (€)

Agustín Tapia 98.250

Arturo Coello 98.250

Alejandro Galán 87.750

Fede Chingotto 87.750

Juan Lebrón 58.500

Franco Stupaczuk 55.500

Mike Yanguas 37.700

Coki Nieto 37.700

Martín Di Nenno 27.435

Jon Sanz 23.500

En total, los diez jugadores más rentables del circuito masculino han superado la barrera de los 607.000 euros en premios, una muestra del crecimiento que está viviendo el pádel profesional. Sin embargo, hay que matizar: estos ingresos no representan la totalidad de lo que ganan los jugadores.

De los premios a los sponsors

La mayoría de las grandes figuras del circuito incrementan notablemente sus ingresos gracias a patrocinios, colaboraciones con marcas, apariciones en clinics, campañas promocionales y venta de merchandising personalizado. En muchos casos, los acuerdos con sponsors superan con creces lo que se cobra en torneos.

Muy lejos de otros deportes como el tenis

Aun así, el abismo entre deportes es evidente. Carlos Alcaraz, por ejemplo, ha ganado más de 2,7 millones de euros en premios en lo que llevamos de 2025, una cifra que multiplica por cuatro y medio la suma de los diez mejores jugadores de pádel masculino del año. La comparación subraya la diferencia estructural que existe a día de hoy entre dos disciplinas con visibilidades, audiencias y apoyos económicos muy distintos.

El pádel, eso sí, sigue subiendo escalones. El reparto de premios es hoy un termómetro más del presente y el futuro del deporte. Porque ya no solo se juega por puntos o títulos: cada bola también vale dinero y los jugadores lo saben.