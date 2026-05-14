Sofía Saiz alza la voz contra el sistema de Premier Padel: “No encuentro la fórmula para seguir compitiendo a este nivel y cumplir objetivos”

Sofía Saiz ha querido mostrar públicamente sus dudas sobre la normativa de Premier Padel. La española publicó un sincero mensaje en redes sociales en el que expone las dificultades que atraviesan muchas jugadoras para mantenerse compitiendo en el circuito de la FIP pese a obtener resultados más que meritorios.

“No sé si llegará a mucha gente, no soy muy conocida, pero quería exponer mi opinión”, arrancaba Saiz en una reflexión tan honesta como contundente. La jugadora reconoce que la temporada está siendo “muy dura” debido al altísimo nivel competitivo y recuerda que cada partido “es una batalla muy intensa”.

Pese a ello, reivindicó el trabajo realizado junto a su compañera. “Llevamos ocho Premier jugados, hemos pasado todas las previas y en cinco de ellos hemos llegado a octavos”, explicó. Unos resultados que, sobre el papel, deberían acercarlas al cuadro principal, pero que según denuncia siguen siendo insuficientes debido al actual sistema de puntuación.

El debate sobre las puntuaciones en los torneos FIP

Ahí aparece una de las principales críticas de Saiz. “Pasar la previa te va mejor, así sumas el bonus”, ironizó antes de señalar un problema que muchas jugadoras comentan en privado desde hace meses: “La puntuación de los FIP es tan alta que a día de hoy premia más ganar partidos en algunos FIP que ganar partidos en Premier”.

La española también puso el foco en la dificultad económica que supone competir de manera continuada en el circuito. “Además tener que pagar el hotel (nuestro y de los entrenadores, que gracias a la IPPA sale un poco mejor) y hasta el día de antes de jugar por la noche no tenemos comidas; la verdad, no compensa.”, lamentó.

Sofía Saiz durante el partido de previa en Buenos Aires / Premier Padel

Un mensaje que refleja la realidad de muchas jugadoras alejadas de las primeras posiciones del ranking y que, pese a competir en el máximo circuito mundial, siguen haciendo auténticos equilibrios para poder sostener sus carreras deportivas: "Me pregunto cuál es la fórmula correcta para seguir compitiendo a este nivel y cumplir algunos objetivos, la realidad es que no encuentro una respuesta", asegura.

Lejos de rendirse, Saiz cerró su publicación mirando de nuevo a la competición y agradeciendo el apoyo de su entorno. “Soltado todo esto, mañana octavos equipo, había que sacarlo como fuese, bien remado juntos”, escribió mencionando a su compañera Marta Talaván y a todo su equipo técnico.

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Una reflexión valiente que vuelve a abrir el debate sobre las condiciones reales del pádel profesional más allá del escaparate de las grandes estrellas y que los jugadores de la zona intermedia en categoría masculina han criticado en varias ocasiones reclamando a la FIP que se les tenga más en cuenta a la hora de dictar sus normas en los distintos circuitos.