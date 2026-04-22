Skechers acelera en el pádel con El Estudiante y el impulso de Mati Díaz y Belluati

La marca Skechers da un paso firme en su apuesta por el pádel con un doble movimiento estratégico: el lanzamiento de su nueva colección de calzado técnico y un acuerdo de colaboración con el Club El Estudiante, considerado el club más grande del mundo. A esta ofensiva se suman dos nombres propios del circuito internacional, Matí Díaz y Juan Cruz Belluati, que aportarán visibilidad y credibilidad a la propuesta.

La firma estadounidense presenta una línea diseñada para responder a las exigencias del pádel moderno, con el foco puesto en el rendimiento, la innovación y el confort. El acuerdo con el club madrileño, ubicado en Alcobendas, refuerza su presencia tanto en el ámbito amateur como en el de alto nivel: los monitores vestirán equipación de la marca y se organizará un torneo especial como activación conjunta para acercar el producto al jugador real.

Un momento del evento en el club El Estudiante / Skechers

En el apartado técnico, Skechers estructura su propuesta en tres modelos principales. La Viper Court Pro 2.0 se presenta como la opción más avanzada de la colección, dirigida a quienes buscan un equilibrio perfecto entre estabilidad, ligereza y reactividad. Incorpora la amortiguación ULTRA GO®, que favorece una pisada dinámica incluso en intercambios de alta intensidad, mientras que su estructura reforzada mejora la sujeción lateral en movimientos explosivos, tan característicos del pádel. A ello se suma un upper de malla transpirable que ayuda a mantener el pie fresco durante el juego y una suela con compuesto Goodyear®, diseñada para ofrecer un agarre óptimo y una gran resistencia al desgaste.

La Skechers Viper Court Pro 2.0 / Skechers

Por su parte, la Viper Court Elite 2.0 está enfocada a jugadores que priorizan la comodidad sin renunciar a prestaciones competitivas. Este modelo destaca por la incorporación de la tecnología Arch Fit®, con soporte de arco avalado por podólogos, lo que se traduce en una mayor ergonomía durante partidos prolongados. Su construcción ligera y flexible permite transiciones rápidas y naturales sobre la pista, mientras que elementos como la placa de nylon inyectado y los refuerzos de TPU aportan estabilidad y durabilidad. Además, integra soluciones como el sistema Hands Free Slip-Ins™, que facilita el calce, y la amortiguación ECO FLIGHT™, que combina ligereza, resistencia y un enfoque más sostenible.

Skechers Viper Court Elite 2.0 / Skechers

Completa la gama la Viper Court Reload, concebida como una zapatilla sólida y fiable para un uso intensivo. Pensada para jugadores habituales que buscan consistencia en cada partido, incorpora el diseño Relaxed Fit®, que proporciona un ajuste más amplio y cómodo. Su parte superior, fabricada en materiales resistentes y transpirables, está preparada para soportar largas sesiones en pista sin perder prestaciones.

Skechers Viper Court Reload / Skechers

El proyecto se apoya además en la experiencia de dos jugadores contrastados. Mati Díaz, campeón del mundo con Argentina y ganador de múltiples títulos, aporta su carácter competitivo, mientras que Belluati representa la consistencia y la inteligencia táctica dentro del circuito. Con su incorporación, Skechers no solo impulsa la visibilidad de la colección, sino que fortalece su posicionamiento en un deporte en plena expansión.

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Con esta ofensiva, la marca consolida su entrada en el ecosistema del pádel con una estrategia que combina producto, presencia en clubes y vínculo directo con la élite profesional.