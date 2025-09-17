Sevilla se 'disfraza' de Premier Padel con nombres de gran impacto

Sevilla se convierte esta semana en la capital mundial del pádel. Desde este miércoles y hasta el sábado, el Iconico Sports & Social Club acoge el FIP Platinum de Sevilla, la categoría más alta del CUPRA FIP Tour, con más de 200 jugadores de 16 países en busca de los 300 puntos FIP que se llevarán los campeones.

El torneo andaluz es el segundo Platinum de la temporada, tras el de Puebla (México), y supone la novena edición de esta categoría desde que se estrenó en 2022. Sevilla, además, ya tiene experiencia reciente en grandes citas: en 2024 albergó un Premier Padel P2 en el que se coronaron Fede Chingotto y Ale Galán en el cuadro masculino, y Delfi Brea y Bea González en el femenino.

Un cartel de lujo

La participación local será uno de los grandes atractivos. En categoría masculina, Paquito Navarro, número 12 del mundo, lidera el cuadro como primer cabeza de serie junto al brasileño Lucas Bergamini. Le acompañan otros nombres sevillanos como José Luis González (62), Álvaro y Pedro Meléndez, Fran Ramírez o el joven wild card Santiago José Pineda. Entre las mujeres, la referencia será Victoria Iglesias, número 21 del ranking, que parte como octava cabeza de serie junto a Marina Guinart. También competirán Marta Borrero (45), Laura Luján (58), María Portillo (88) y la veterana Ana Fernández de Osso, una de las jugadoras más queridas en Andalucía.

Victoria Iglesias es la jugadora sevillana con más ránking / Premier Padel

Pero no solo estos jugadores sevillanos dan glamour al torneo FIP Platinum, parejas como Jon Sanz y Momo González o el propio Martín di Nenno en este caso junto al 'Loco' Torre son otros grandes atractivos de la competición en el cuadro masculino mientras que en el femenino estarán Ustero y Araújo como primeras cabezas de serie, además de Jensen/Alonso, Osoro/Virseda, Salazar/Calvo o Sainz/Llaguno... grandes figuras del pádel que han optado por desplazarse esta semana a tierras sevillanas para seguir en competición.

Andalucía, una gran cantera de pádel

El crecimiento del pádel en la región explica la magnitud del evento. Según la FIP, Andalucía es la comunidad con más instalaciones en España: más de 900 recintos y 3.200 pistas. Solo en Sevilla hay 190 instalaciones y 700 pistas. La Federación Andaluza de Pádel (FAP), con sede en la capital y presidida por José Pérez García, supera ya las 9.000 licencias y cuenta con 203 clubes federados.

Además, Andalucía es una cantera inagotable: el 17,8% de sus federados son menores de edad, muy por encima de la media nacional. Otro 6,6% tiene entre 19 y 23 años, lo que garantiza relevo generacional en una tierra que respira pádel. Actualmente, la FAP es la tercera federación con más licencias de España, solo por detrás de Cataluña y Madrid.

Sevilla, una tradición en el calendario

Sevilla suma ya cinco torneos internacionales organizados bajo el paraguas de la FIP. El primero fue en 2022 en Écija, con victorias de Pepe Aliaga – Francisco Guerrero y Marta Barrera – Lucía Pérez Parra. Después llegaron un FIP Rise, un FIP Silver y el mencionado Premier Padel P2. La llegada del Platinum confirma a la provincia como escenario habitual del mejor pádel internacional.

Con esta edición, el CUPRA FIP Tour da un nuevo salto de calidad y Andalucía refuerza su papel como epicentro de este deporte. Sevilla, tierra de tradición, cantera y pasión por la pala, se prepara para vibrar durante cuatro días con los mejores jugadores del mundo.