De la servilleta de Messi a unas Finals que buscan romper récords

Barcelona ya está consolidada como Capital Mundial del Pádel, pero es con la llegada de las Finals cuando la ciudad catalana respira pádel más que nunca gracias al mejor torneo del año donde se deciden los Maestros y Maestras de la temporada.

En la planta 17 del majestuoso Hotel Torre Melina Gran Melià, tuvo lugar el acto de presentación oficial de las Qatar Airways Premier Padel Finals Barcelona, que se disputarán del 8 al 14 de diciembre en el Palau Sant Jordi con los 16 mejores jugadores y jugadoras de la temporada en liza. La puesta de largo de las Finals contó con la presencia del Conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, el regidor de Deportes del Ajuntament de Barcelona, David Escudé, y con el presidente de Octagon, promotor del torneo, Joan Cuscó, entre otras personalidades.

David Escudé, Berni Álñvarez y Joan Cuscó con el trofeo de campeón de las Finals / Premier Padel

Escudé fue el primero en tomar la palabra para asegurar que "Barcelona hace muchos años que es la capital mundial del pádel. He visto la evolución desde solo una pista en el RC Polo donde se hacían las finales en aquel momento, al incremento de número de pistas de pádel en la ciudad y la de jugadores y jugadoras hasta la edición del año pasado que fue muy espectacular y esperemos que podamos superar el récord y superar los 16.000 asistentes a los que casi se llegó el año pasado". "Nadie podía imaginar las cuotas de popularidad que ha tenido el pádel, tanto a nivel aficionado como de grandes acontecimientos. La expansión a nivel internacional ha sido increíble".

El regidor del Ajuntament de Barcelona desea que "cada año, el espectador que viene se encuentre con un evento más chulo, más espectacular lo que hace que sea cada vez más atractivo y venga más gente".

Unos datos que hablan por sí solos

Los datos que previamente se explicaron en un vídeo emitido durante la presentación son aplastantes en este sentido. Más de 45.000 asistentes durante las Finals, un retorno mediático de 55,5 millones, más de 23 millones de audiencia en redes sociales... unos números impresionantes a los que Joan Cuscó quiso añadir otros no menos interesantes: "Me gusta la frase de 2025 máxima expectativa. Cada vez nos ponemos el listón más alto. Tenemos la misión de transformar este torneo en un torneo referencia a nivel mundial, que ya lo somos, y esta mañana verificaba un dato que es que el año pasado vendimos entradas a 65 países, y este año 80 países han comprado entradas. El comprador número dos en compra de entradas es Francia que el año pasado compró 1.500 entradas y este año está cerca de las 3.000, así que estamos logrando uno de los objetivos y es que gente de fuera del país venga a Barcelona".

El presidente de Octagon añadió que también han pedido venir gente relevante del movimiento olímpico, federativo, empresarial... el pádel tiene esta capacidad inclusiva y te llegan peticiones que no te esperas". Cuscó anunció que se mejorará la zona comercial, la zona de hospitalidad será en el Sant Jordi Club, actuaciones musicales, y se mejorará la ambientación de la sala grande o atenciones a los jugadores entre otras cosas: "No mejoraremos una cosa, mejoraremos muchas cosas".

El Palau Sant Jordi preparado para acoger de nuevo las Finals de Premier Padel / Premier Padel

Entre las mejoras dedicadas a los aficionados estarán "facilidades logísticas, mejor señalización, mejor zona comercial, mejores accesos, y por otro lado aspectos emocionales. El público tiene que tener una mejor experiencia, sentirse que está en un espectáculo, en un evento deportivo que le da la máxima satisfacción y le genera la máxima emoción. Esto es lo que intentaremos trabajar para que la gente cuando se vaya diga que este año ha sido mejor que el anterior".

Como el contrato de Messi: el proyecto en una servilleta

Cuscó recordó sus inicios cuando negoció con la Federación Internacional el proyecto de Premeri Padel: "Hicimos una apuesta un poco extraña porque en aquellos momentos había un circuito privado que tenía la exclusividad y al principio fue un proyecto con un borrador. Hicimos como el contrato de Messi. En una servilleta de un restaurante dibujamos lo que ha acabado siendo Premier Padel. Seguimos con la ilusión de aquel momento de seguir luchando, seguir haciéndolo crecer, que sea más grande, más fuerte y que aquel objetivo que nos planteamos pospandemia para mejorar el pádel siga creciendo".

Momento del acto de presentación de las Finals / Premier Padel

Finalmente, Berni Álvarez recordó que después de celebrarse un P1 en Tarragona, el Mundial de menores en Reus y las Finals en diciembre, "el pádel es una parte estratégica de como evoluciona el deporte en los últimos años con este horizonte olímpico de peso con lo que supone a nivel social. No solo a nivel competitivo sino a nivel de capacidad de asociación y de integración. Estratégicamente, era una apuesta del departamento no solo el pádel sino el crecimiento deportivo de ahí que se pusieran todas las facilidades posibles con el torneo de Tarragona o el Mundial de Reus, además de las Finals. Barcelona o Catalunya como aparador viendo las mejores parejas del mundo es un lujo que debemos tener y potenciar".

Las Finals están cerca del 'sold out' y tan solo quedan entradas para el jueves y el viernes. Para el jueves hay una nueva entrada de tarde para que los espectadores que trabajan puedan acudir al Palau Sant Jordi con un ticket más económico solo por la tarde. Además, podrán ver en acción a los número uno ya que debutarán el primer día, un aliciente imperdible para todos.