“Separar la pareja mantendrá la amistad”

Marc Quílez y Toni Bueno, pareja número 23 del ranking mundial, ponen punto final a su proyecto juntos “Si coincidíamos con el Barça, el objetivo era ganar y ver el fútbol en el hotel”

Después de un año y medio juntos, Toni Bueno y Marc Quílez se separan. La dupla catalana inicia su último baile en Vigo con la conciencia tranquila de haber superado los objetivos marcados. También con la entereza de dos amigos que quieren conservar su relación de amistad y recordar con una sonrisa esta etapa juntos.

¿Por qué lo dejáis?

Marc Quílez: Cuando empezamos no teníamos ningún proyecto sólido. Apostamos por el nuestro. Ya habíamos jugado juntos hace años. Dijimos de volverlo a probar y creíamos que era un buen momento. Nos marcamos el objetivo de pasar a cuadros finales siendo cabezas de serie y hemos cumplido con los objetivos por encima de lo esperado. Empezamos el 2023 muy bien pero estamos un poco saturados. Son muchos entrenos, muchas horas juntos. Ni Toni ni yo tenemos la culpa de nada. Hay un momento en que haces un clic mental. Creo que es un buen momento para parar y no perder la amistad. Poder hacer esto que estamos haciendo, una entrevista juntos con buenas caras y buenas palabras. Con algunos compañeros no podría hacerlo.

Toni Bueno: Creo que no puedo añadir nada más. Es tal como lo cuenta Marc.

¿Habéis puesto la amistad por delante de lo deportivo?

Toni: Siempre he valorado mucho que con él he estado muy a gusto dentro de la pista y fuera de ella. Los viajes han sido muy llevaderos. Con otra persona voy a estar bien pero me va costar más el día a día. Pero a veces, sí... hay que saber poner el punto final para no perder la amistad.

¿Consideráis que habéis crecido profesionalmente el uno con el otro?

M: Totalmente. Si miras mi carrera deportiva, los mejores resultados han llegado con Toni. Los resultados hablan por sí solos.

T: Yo ya había jugado en las rondas donde hemos llegado con Marc pero es verdad que con nadie me he sentido tan a gusto como con Marc dentro de la pista. Hemos hecho dos años muy buenos y estoy muy orgulloso de como lo hemos hecho.

¿Queda alguna espina?

M: Si… alguna. El partido que perdimos con Lamperti y Belluati en Argentina (7-6 y 7-6) lo tengo muy presente. Me hubiera gustado hacer unos primeros cuartos con Toni y en Argentina.

T: Estoy de acuerdo. Y también hay uno en Doha contra Maxi y Campa que yo estaba con rampas. Nos hubiera ido muy bien ganarlo a nivel de confianza y a nivel de puntos en ese momento.

¿Qué cosas recordareis?

M: Hay dos cosas que recordaré siempre de la etapa con Toni. En las previas de Argentina y México, ganamos 8 partidos seguidos en 4 días. En el post que colgué para poner punto final a la etapa con Toni, hay una foto que es muy significativa: los dos muertos en una silla. Eso fue muy épico y muy gratificante. La otra cosa que recordaré es que siempre nos decíamos antes de un partido que coincidía con un partido del Barça que teníamos que ganar para ver el fútbol tranquilamente en el hotel. Que en esa ronda no nos podíamos ir.

Aprovechando el buen rollo ¿alguna cosa de la convivencia que os haya marcado?

T: Marc se pasa una hora en el lavabo cada día (ríe). Forma parte de su rutina prepartido y no le puedes molestar. Yo soy de pasar un minuto en el baño. Soy muy rápido. Pero, a veces mi minuto tenía que esperar una hora. Aunque tuviera muchas ganas. No lo puedes distraer. Es sagrada esa hora.

M: Ahora no me viene ninguna a la cabeza. Pero, es verdad que con él estaba en la habitación del hotel y notaba que estaba como en casa. Adaptarse a las cosas de la pareja es mucho más fácil cuando estás con un amigo. Ahora será diferente.

T: Hay una cosa que valoro mucho: que se respeten los momentos de silencio. Que en casa estaría callado y con Marc estábamos callados. Esto era un gusto. Como dice él “sentirse como en casa”.

¿Qué habéis aprendido el uno del otro?

T: A mí me ha enseñado mucho a jugar dentro de la pista. Aunque sea más joven que yo, sabe mucho de táctica. Muchas veces no le hacía caso (ríe) pero me encantaba como leía los partidos. He aprendido mucho.

M: Me encanta su energía positiva que desprende. En este sentido, yo soy un poco hijo de puta. Yo soy muy negativo cuando las cosas no van bien. A veces, me enfadaba con él y pensaba que le estaba dando igual de lo positivo que era. Con eso me quedo.

Vigo será el ‘Last Dance’.

T: Yo quiero gozarlo al máximo. Hemos entrenado muy bien estos últimos días pese a que Marc ha estado enfermo. Me siento bien y tenemos un reto por delante muy atractivo. Jugamos contra la pareja que ganó en Alicante, Esbri y Alonso.

M: Mira, el lunes hablaba con el psicólogo que tenemos los dos y le decía: “Es curioso que siempre hemos hablado de las cosas que no nos gustan y que cambiaríamos. Y ahora le miro entrenando y tengo una nostalgia de decir lo bien que hace esto y lo bien que hace lo otro”.