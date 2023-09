Semifinales por todo lo alto en Madrid

Tapia y Coello remontaron a Leal/Diestro y se medirán a Sanyo y Agustín Gutiérrez. Los 'Superpibes' lo harán ante Paquito y Chingotto En el cuadro femenino no hubo sorpresas aunque Ale Salazar no pasó de cuartos y no habrá reencuentro con Gemma Triay

El WPT Madrid Master vivirá unas semifinales de alto copete después de unos cuartos sin sorpresas. Los número uno, Agustín Tapia y Arturo Coello, remontaron a Leal/Diestro (4-6, 7-5 y 6-4), verdugos de Tello y Álex Ruiz.

Ahora se medirán a los Gutiérrez, Sanyo y Agustín, que mantienen vivo su sueño. Tras apear a Galán y Lebrón, ayer superaron a Maxi Sánchez y Lucho Capra (6-3, 1-6, 7-6). La otra 'semi’ la disputarán Franco Stupaczuk y Martín di Nenno contra Paquito Navarro y Fede Chingotto. Los ‘Superpibes’ barrieron tuvieron que remontar a Coki Nieto y Jon Sanz (3-6, 6-1, 6-4) mientras que la dupla hispanoargentina ganó más fácil a Javi Garrido y Momo González (6-4, 6-0).

Tampoco hubo sorpresas en el cuadro femenino. Ari Sánchez y Paula Josemaría, las número uno, aplastaron a las hermánas Sánchez Alayeto con un contundente 6-0 y 6-2. Bea González y Delfi Brea, que ganaron fácil a Virseda/Jensen (doble 6-2), serán sus próximas rivales.

La otra semifinal la disputarán Gemma Triay y Martita Ortega, vencedoras del duelo frente a Ustero/Alonso (6-2, 6-3), se enfrentarán a Virginia Riera y Tamara Icardo. Superaron por un doble 6-4 a Ale Salazar y Sofia Araujo, por lo que el reencuentro entre Triay y Salazar después de separarse deberá esperar.