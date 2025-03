Los secretos de la 'Chingalaneta' antes de un partido importante

¿Se han preguntado alguna vez cómo lo hacen los jugadores para preparar un partido mientras esperan a que se acabe el partido anterior? Hay que tener en cuenta que un partido puede cerrarse en menos de una hora o, como es el caso, alargarse hasta las 2 horas y 41 minutos o más.

Alejandro Galán y Fede Chingotto esperaban pacientes su turno, pero sin duda tenían que ir preparando su cuerpo para afrontar la semifinal ante Mike Yanguas y Coki Nieto, nada fácil ya que es una dupla que les exigió al máximo también en semifinales en el torneo de Miami.

Mientras en la pista central se estaba librando una auténtica batalla en la semifinal entre Ari Sánchez/Paula Josemaría y Bea González/Claudia Fernández que acabaron por llevarse las número uno, Galán y Chingotto estaban en una terraza calentando y mentalizándose para buscar un puesto a la final.

¿El secreto de Ale Galán? Red Bull, la bebida que le patrocina es su arma para mantenerse activo durante los partidos. Antes de la semifinal ante Coki y Mike se había tomado tres tal y como explica en el vídeo de la FIP que les pilló entre bambalinas: "En días como hoy, antes de un partido duro y una semifinal anterior muy larga, voy por el tercero", asegura Galán quien añade: "Estoy a tope".

Pues sí lo estaba, puesto que unas horas más tarde celebraba el pase a la final en el Premier Padel Santiago P1 tras vencer a Mike Yanguas y Coki Nieto por 6-7 (2) y 6-2.

De fondo se escucha otro de los secretos de la pareja número dos. Mientras calientan suena una playlist de Romeo Santos, primero con la canción 'Mi santa' y después con 'Tuyo', música que les ayuda a destensarse y relajarse para templar los nervios ante una semifinal.

Galán se atreve incluso a cantar un poco mientras que Chingotto introduce en su calentamiento unos pasitos de bachata que arrancan la sonrisa del resto del equipo.

Galán felicita a Chingotto tras un gran punto / Premier Padel

Tiene ritmo el jugador argentino, pero a la vez un poco de vergüenza y no quiere salir en redes bailando. Explica además su experiencia con la bachata en una ocasión y por lo que dice no le fue muy bien. El resultado de este particular calentamiento fue un triunfo y el pase a la final. Habrá que probarlo.