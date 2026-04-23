Sanz-Nieto cumplen, Oria-Gutiérrez irrumpen desde la previa en Bruselas

Entre los partidos más exigentes del día, Jon Sanz y Coki Nieto tuvieron que trabajar desde el inicio para sacar adelante su duelo ante Tino Libaak y Alex Chozas. El primer set fue un pulso de máxima igualdad que se decidió en el tiebreak, antes de que la pareja española encontrara el control y cerrara el partido en dos mangas. Ya en el último turno, Javi Garrido y Lucas Bergamini cumplieron con solvencia, superando a José Solano y Ramiro Pereyra sin sobresaltos.

Más allá de la pista, el gran protagonista volvió a ser el público. El Gare Maritime presentó una gran entrada en pleno miércoles, con la afición belga empujando durante toda la jornada. Las miradas locales estuvieron puestas en Justine Pysson y Elyne Boeykens, que lo intentaron con carácter ante Marta Barrera y Jimena Velasco, aunque no pudieron evitar la derrota en dos sets.

En cuanto a la dinámica del torneo, Guille Collado y Pol Hernández siguen creciendo y encadenan ya dos torneos alcanzando los octavos de final. También avanzaron Tolito Aguirre y Álex Arroyo, que tendrán ahora un reto mayor ante los números uno.

No fue el caso para algunas de las nuevas parejas, que siguen buscando sensaciones. Javi Barahona y Gonza Alfonso, así como Víctor Ruiz y Sanyo Gutiérrez, se despidieron en primera ronda.

Entre las sorpresas, desde la previa emergen Salva Oria y Agustín Gutiérrez, ya en octavos tras encadenar varias victorias, mientras que en el cuadro femenino también dieron un paso al frente Nuria Rodríguez y Giulia Dal Pozzo.

Los máximos favoritos entran en acción

El torneo entra ahora en una nueva dimensión. Este jueves debutan las grandes favoritas, con las ocho primeras cabezas de serie femeninas y las cuatro mejores parejas masculinas entrando en escena: Arturo Coello, Agustín Tapia, Alejandro Galán y Federico Chingotto, junto a Gemma Triay, Delfi Brea, Paula Josemaría y Bea González.

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Con la lucha por el número uno ya muy presente desde este inicio de temporada, Bruselas se prepara para otra jornada grande, con las gradas listas para volver a responder.