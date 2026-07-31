Sanyo está de vuelta... ¡¡¡con 42 años!!!

Era el primer partido de cuartos de final del cuadro masculino. Todos los pronósticos apuntaban a un partido igualado entre dos parejas nuevas, Juanlu Esbrí y Sanyo Gutiérrez frente a Álex Ruiz y Javi García, con la curiosidad de que se enfrentaban Ruiz y Esbrí, quienes formaban pareja hasta el anterior torneo, el de Málaga.

En parte por ello se presagiaba una gran lucha en el 20x10. Pareja doce contra pareja trece. Pero en la pista solo hubo una dupla liderada por Sanyo y secundada por Esbrí. En tan solo 19 ya habían ganado el primer set por un contundente 6-0 con unas estadísticas abrumadoras: 22 winners y ¡solo dos errores no forzados!. Increíble el rendimiento de estos dos jugadores quienes, para más inri, no contaban con entrenador en el banco.

Pero a Sanyo, a estas alturas, no le hace falta que le digan lo que tiene que hacer. Se las sabe todas y siempre ha tenido esta aura de entrenador con sus parejas y Juanlu escuchaba sus instrucciones y las acataba en la pista sin dudar. Con ello lograban el triunfo en tan solo 50 minutos y por un 6-0 y 6-3 se metían en semifinales.

Las peligrosas desconexiones de Chingalán

El rival del sábado salía del siguiente partido. Fede Chingotto y Ale Galán contra Maxi Arce y Juan Tello. Lógicamente los favoritos eran la pareja dos, y arrancaron ganando la primera manga. Pero en la segunda la pareja argentina fue creciendo y tras ceder el primer juego aparecieron los errores de Galán y Chingotto y los winners de Tello y Arce pasaron a ser una constante. Una desconexión de Fede y Ale que se pagó cara. Seis juegos consecutivos ganados por Juan y Maxi que sentenciaban un set con la Chingalán desconcertada abatida y sin soluciones. El partido era una montaña rusa para los de Jorge Martínez que salieron al tercer parcial a por todas.

Un juego con tres pegadas de Galán fue la carta de presentación de los de Martínez para arrancar el tercer set. Un break la segunda carta de Chingalán y a partir de ahí con Fede y Ale voleando a la perfección y olvidándose de los errores se colocaron con el 4-0. Reaccionaron Tello y Arce recuperado una de las roturas y subiendo el 4-2 en el marcador, pero Chingalán sentenció dos juegos después (6-3, 6-1 y 6-2).

Lebrón y Augsburger, eliminados por Guerrero y Leal después de un partidazo

Menuda remontada de Fran Guerrero y Javi Leal en el mejor partido de la jornada. Dos horas y cuarto de una oda al pádel con cuatro jugadores con las ideas muy claras de lo que había que hacer para intentar poner en apuros al rival. No sería justo decir que Leo y Juan no merecían el triunfo, fue de esos partidos en los que merecerían ganar todos, pero esto es deporte y solo una pareja se clasificó para semifinales y fueron Guerrero y Leal tras ganar por 6-7 (2), 7-5 y 7-6 (11).

Fue un auténtico espectáculo donde la igualdad permaneció en el 20x10: "Ha sido una locura. Creo que es el partido más loco que he jugador en toda mi carrera", decía al acabar Fran. Y no le faltaba razón. Un dato impresionante: solo hubo tres opciones de break una para Fran y Javi que aprovecharon y otras dos que se les escaparon a Leo y Juan.

La primera manga se la llevó la pareja hispano-argentina en un tie break que dominaron a placer. No se achicaron Guerrero y Leal y subieron de revoluciones para llevarse el segundo parcial. No pude contarlos, pero fueron poquísimos los globos que se vivieron en todo el partido. Duelos de voleas constantes y jugando muy fino por abajo era la estrategia para que Lebrón y Augsburger estuvieran siempre incómodos.

Llegó la tercera manga que también discurrió con igualdad absoluta con un Javi Leal algo más agresivo y tomando las riendas del juego. Con todo se llegó a un nuevo tie break, pero esta vez de infarto. Javi y Fran salvaron hasta seis bolas de partido y fue a la segunda que tuvieron ellos que sentenciaron el duelo. Un duelo que jamás olvidarán ninguno de los cuatro.