Sanyo y Ruiz se estrellan en Asunción: KO inesperado ante dos jugadores de la previa

La primera ronda del Asunción P2 dejó este miércoles una jornada maratoniana en el Parque Olímpico paraguayo con partidos de alto voltaje, remontadas, sorpresas. Uno de los focos de la jornada estuvo en la sufrida remontada de Javi Garrido y Lucas Bergamini. Los octavos cabezas de serie tuvieron que exprimirse al máximo para superar a Javi Barahona y Gonza Alfonso en un duelo durísimo que fue creciendo en intensidad con el paso de los juegos. Tras ceder el primer set por 5-7, Garrido y Bergamini reaccionaron a tiempo para darle la vuelta al encuentro y sellar el pase con un trabajado 5-7, 6-4 y 6-2.

Pero el gran bombazo del día llegó en la pista central. Sanyo Gutiérrez y Víctor Ruiz dijeron adiós en su estreno tras caer ante los jugadores de la previa Marc Quílez y Fede Mouriño. La dupla llegada desde la qualy y con Agustín Gómez Silingo en el banquillo confirmó las grandes sensaciones que ya venía dejando y firmó una de las sorpresas más sonadas del torneo con una victoria por 6-2, 7-5 y 6-2, imponiendo un ritmo muy alto y jugando con una enorme confianza ante una pareja experimentada como la hispanoargentina.

También necesitó remontar la joven dupla formada por Álex Chozas y Tino Libaak, que reaccionó tras perder el primer set frente a Javi Leal y Agustín 'el Loco' Torre para acabar llevándose un partido muy igualado. Más contundentes estuvieron Pablo Lijó y Pablo García, que dominaron con claridad su duelo ante Martín Abud y Miguel Lamperti, que en su último año se está despidiendo de todos los escenarios donde recibe un gran cariño gracias a su carisma en la pista.

La misma autoridad mostraron Lucas Campagnolo y Jairo Bautista, muy superiores en su enfrentamiento frente a Valdés y Núñez, mientras que José Antonio Diestro y Maxi Sánchez Blasco protagonizaron uno de los triunfos más rápidos del día, resolviendo su compromiso en menos de una hora.

Rodríguez y Dal Pozzo se llevan el premio en la batalla del día

En el cuadro femenino, la jornada arrancó con uno de los partidos más largos y exigentes del torneo. Aranzazu Osoro y Victoria Iglesias rozaron la remontada en un auténtico maratón frente a Nuria Rodríguez y Giulia Dal Pozzo. Después de más de dos horas y media de batalla, la victoria acabó cayendo del lado de Rodríguez y Dal Pozzo por 6-1, 6-7 y 6-4.

Otra de las actuaciones destacadas llevó la firma de Bea Caldera y Carmen Goenaga, que mostraron mucha solidez en los momentos decisivos para superar a Jessica Castelló y Lorena Rufo por un doble 7-5. También dejaron una imagen muy seria Virginia Riera y Teresa Navarro, vencedoras ante Laia Rodríguez y Marta Borrero en dos sets.

Además, Marina Lobo y Lara Arruabarrena prolongaron su gran dinámica tras superar la previa y avanzaron nuevamente con autoridad, mientras que Lucía Martínez y Águeda Pérez, junto a Marta Talaván y Sofía Saiz, sellaron su billete a octavos sin dejarse un solo set.

Noticias relacionadas

Con la primera ronda ya completada, el torneo paraguayo se prepara ahora para un jueves de máxima expectación con el debut de las ocho primeras parejas femeninas y las cuatro mejores del cuadro masculino. El nivel sube, los favoritos entran en escena y el ueno bank Asunción Premier Padel P2 empieza a mostrar ya su verdadera dimensión.