Sanyo Gutiérrez: “Nos están imponiendo jugar un pádel de vértigo”

Sanyo Gutiérrez es plenamente consciente de que su rol en el pádel mundial hoy en día es otro. Ya no aspira a ser número uno o a ganar títulos durante el circuito, pero sí a dar guerra a cualquier pareja. Su nueva pareja será el joven Álex Arroyo, ya en Génova esta semana.

Álex Arroyo, qué me puedes decir de este nombre

Es mi compañero actual. Tuvimos el primer encuentro la semana pasada y las sensaciones son buenas. Nos tenemos que ir conociendo pero estoy ilusionado, creo mucho en el proyecto porque es un chico que tiene un potencial terrible e intentaré acoplarme al pádel moderno e intentar ayudarlo y acompañarlo como pueda.

Partiréis como pareja nueve. ¿Es un hándicap?

Partiremos de pareja nueve en los dos próximos torneos, pero con todos los bailes de parejas que se hablan nos iremos más atrás aún, pero esto ya lo sabíamos cuando hablamos pero yo decidí dejar de pensar en el ranking e intentar jugar bien y disfrutar.

¿Cómo se prepara un ex número uno para tener que bajar sus aspiraciones?

No me dio tiempo ni de prepararme. A mi lo que me afectó fue el tema de los cambios de circuito. Si hubiera mantenido el ranking que tenía en el circuito anterior (World Padel Tour) que para mí era el circuito que lideraba el ranking hubiese estado más arriba. Pero entré en ese nuevo circuito donde me perdí cuatro o cinco etapas en el inicio cuando era pareja con Agustín Tapia porque él no podía jugarlo y tanto él como yo arrancamos más atrás.

¿Quejoso en cuanto a ello?

Creo que lo hicieron mal. Diez años de un circuito donde hay un ranking y de repente se nos ocurre usar otro ranking... me parece que lo podrían haber hecho mejor. No sé cómo, pero lo podrían haber hecho mejor. Por lo menos contabilizar más torneos de World Padel Tour.

Hablabas del baile de parejas. La más llamativa la separación de los Superpibes (Martín di Nenno y Franco Stupaczuk) y la unión de Di Nenno con Juan Lebrón. ¿Sorprendido?

No puedo hablar porque no lo he visto confirmado. Si pasa y es real… lo venía venir.

Sanyo atendió a Sport después de ofrecer un clínic a futuros clientes de la marca de zapatillas K-Swiss / Valentí Enrich

La pareja Lebrón-Paquito parecía insostenible

No puedo hablar de las otras parejas, pero no me sorprende ninguno de los dos cambios. Ni lo de Paquito y Lebrón ni lo de Martín y Franco.

¿Serán parejas a batir si se confirman?

Necesitarán un tiempo de adaptación. A todos nos encantaría cambiar de pareja y de repente ser Galán y Chingotto o Tapia-Coello que empezaron a jugar juntos y ganaron siete torneos. Es el sueño de todo jugador, pero que esto se haga realidad no es tan fácil. Va a ser divertido pero al final todos los bailes de pareja favorecen a las parejas que están consolidadas.

Los Superpibes estaban consolidados y se separan

A mí me pasó lo mismo en mi primera época con Maxi Sánchez. Martín y Franco se juntaron para ser número uno, no les dio y eso logra que haya ‘roces’ a nivel de objetivos. Al final todos queremos llegar a la cima.

Yo no pongo excusas de que la bola sea muy rápida aunque haya quien lo piensa

¿En qué se está convirtiendo el pádel?

Yo no pongo excusas de que la bola sea muy rápida aunque haya quien lo piensa. El otro día pusieron un punto que yo gané con Seba Nerone en Alicante que es una ciudad húmeda, el partido era por la noche y el punto fue largo y lo determinaron el mejor punto de 2002 y salió un comentario diciendo que Sanyo dirá que eso era pádel y lo de hoy no. Hoy estamos a mitad de 2024. En 2022 terminé pareja número 2 con Agustín Tapia y gané cinco títulos en 10 finales. Lo que no sabe la gente es que desde que empezó el nuevo circuito hemos jugado con siete bolas diferentes y todas tienden a ser rápidas, no hay una bola lenta. No es que el pádel aumentó 100 km/h del final de 2022 al 2024. Nos están imponiendo jugar a un pádel de vértigo. Me tendré que adaptar me favorezca o no este pádel. Tampoco creo que el pádel rápido me juegue en contra porque ahora tengo menos físico así que cuanto más rápido pasen las cosas menos desgaste para mí. El pádel ha evolucionado y el circuito quiere que cada día se juegue más rápido, por eso ha cambiado tanto desde 2022. El lado bueno es que el pádel se ha emparejado mucho.

A sus 40 años, Sanyo Gutiérrez se ha convertido en toda una leyenda del pádel mundial / Valentí Enrich

La temporada 2023 dijiste que fue la más difícil que habías vivido. 2024 tampoco está siendo fácil

En 2023 me refería a que venía desde 2011 ganando todos los años títulos con todos los compañeros que jugué y en 2023 hice tres finales pero no pude ganar títulos. Además el año anterior venía jugando con un crac (Agustín Tapia). Tuve que asimilar el duelo, la pérdida, porque siempre fuimos pareja dos, peleando de igual a igual con Lebrón-Galán en su mejor versión. De repente Agustí se va con Arturo pero yo en mi cabeza me sentía competitivo. No estoy culpando a mis compañeros, también mi nivel bajó y seguirá bajando, difícilmente el año que viene jugaré mejor que este. Es ley de vida. Tengo que aceptar que mi nivel va a bajar, que mi físico va a ser peor y tengo que intentar fortalecerme tanto mental como físicamente y aceptar que ya no estoy por pelear tanto por títulos como por el número uno. Disfrutar e intentar estar en la pelea, mantenerme ahí. Hay que ser realistas que yo no puedo competir con chicos de 1’92 metros de 22 años. Evidentemente 2024 está siendo infinitamente peor que 2023. Había empezado el año donde me ilusionó un montón jugar con Paco (Navarro) , creo que habíamos encontrado un buen nivel y de repente se separan Lebrón y Galán, aparece la oferta de Lebrón y nos separamos. No le dimos ni tiempo a la pareja y creo que podíamos haber hecho grandes resultados.

Y tampoco le han ido bien las cosas con Lebrón

Son cosas que pasan. Cuando te llama un jugador top y con los puntos te coloca entre los cuatro mejores es muy tentador, y si te llama un jugador top y te coloca entre las ocho mejores es tentador porque esquivas a un montón de parejas en el cuadro.

¿Quién te gustaría que te llamara?

Ahora mismo me llamó el que yo quería que me llamara, Álex Arroyo.

¿Y si pudieras elegir?

Estoy ilusionado con Arroyo, sinceramente. Es cierto que hoy por hoy cualquier jugador de derecha quiere jugar con Alejandro Galán, está clarísimo, pero sinceramente estoy muy contento de lo que he visto esta primera semana con Arroyo y quiero pensar solo en Arroyo.

O sea que te llamó él

Yo le llamé primero cuando me llama Paco para decirme que me deja. Esa fue mi primera opción. De hecho se lo dije a Maxi cuando le llamé. Pero habían pasado dos torneos y entendía que me dijera que no. Él me dijo que quería seguir con Edu (Alonso) y luego me terminó llamando él, pero ya sabía que yo quería jugar con él.

¿Qué diferencias ha habido este año ya con un solo circuito?

Es un calendario diferente. A medida que el pádel crecía estaba claro que iba a pasar. Si me dabas a elegir a mí, evidentemente antes teníamos un montón de torneos en España y era todo más fácil, pero creo que estábamos en el momento justo de dar el paso a que el pádel salga un poco más. A darle la oportunidad a otros países de que nos vean, que se empapen de pádel profesional. No es lo mismo que te vean en Venezuela a través de una pantalla a que te vean en vivo. Cuando te ven en vivo genera mucha más afición. Son cosas que tenemos que pasar. Tanto el circuito como los jugadores tenemos que aceptar que va a haber cosas peores pero que de cara al futuro pueden ser mejores. El esfuerzo que estamos haciendo hoy es para que el pádel el día de mañana sea un deporte muy grande.

Cuando me retire me gustaría ser entrenador. Empecé dando clases porque antes era muy difícil vivir solo del pádel y lo disfrutaba mucho

¿Sanyo seguirá vinculado al pádel siempre?

Me gustaría ser entrenador. Empecé dando clases porque antes era muy difícil vivir solo del pádel y lo disfrutaba mucho. Mi sueño sería enseñar en mi propio club y de ahí abrir las puertas y salir a hacer clínics afuera, enseñar a monitores a poder entrenar a chicos y que no sea imprescindible venirse a España para tener un buen nivel.

Esto debe estar cerca ya

Espero jugar hasta los 45. Tengo 40 y cinco años más creo que puedo. No voy a jugar cinco años más con la ilusión de ser número uno ni de ganar torneos porque acepto el paso de la vida pero si seguir dando pelea. Un torneo me saldrá bien otro estaré más cansado, en otro me dolerán cosas del cuerpo pero con lo que quede de mi, seguir jugando.

Acto con K-Swiss en el Aurial Padel Cornellà

Sanyo se desplazó a Barcelona para un acto con la marca K-Swiss que es la que le calza. “Son unas zapatillas increíbles. Las mejores que he tenido”, confiesa el jugador argentino mientras nos enseña el nuevo modelo que le acaban de entregar. El ex número uno nos confiesa que los actos con aficionados le gustan y le aportan mucho: “Lo primero que me aportan es que la gente se acerque y se lleve otra imagen. No tanto del jugador sino de lo que es la persona. De poder hablar, de poder hacerse una foto, de poder comer juntos, charlar, conocerte un poco más. Es importante esta cercanía del profesional con la gente”. Sanyo confiesa que para el pádel es muy importante “que no todo sea verte a través de una pantalla o desde la grada de un estadio. Gente que quiera acercarse y además en este caso conocer las zapatillas K-Swiss, probárselas... es un plus. Hacer estos eventos te den la posibilidad de conocer más al jugador”, asegura el argentino que se hizo fotos con todos los que se apuntaron al evento.