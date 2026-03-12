Sanyo apunta a Víctor Ruiz como nueva pareja

Quien no corre vuela y a estas alturas de la temporada es complicado encontrar nuevo compañero. Las parejas nuevas están todavía en proceso de adaptación y acomodación a sus compañeros mientras que las duplas asentadas no están por la labor de cambiar de compañero nada más arrancar la temporada aunque los resultados no sean los deseados.

Pero Sanyo Gutiérrez, después que este miércoles se dio a conocer su separación de Gonza Alfonso, con quien apenas llevaban medio año juntos, ya tiene nuevo compañero. Todavía no es oficial, pero desde SPORT hemos podido saber que su compañero apunta a ser Víctor Ruiz, jugador nacido en Cartagena hace 36 años.

De esta manera se junta dos veteranos del circuito para intentar escalar posiciones en la tabla. Hoy, Sanyo ocupa la plaza 29 de la clasificación mientras que el que apunta como nuevo compañero del argentino es el 34 del ranking. Su objetivo será el de ser competitivos y estar entre las 16 mejores parejas del circuito para contar con el privilegio que te da esta clasificación.

Víctor Ruiz, un veterano al lado de Sanyo / RRSS

El ex número uno está viviendo sus últimos años como jugador profesional y al lado de otro veterano, con los mismos intereses tanto dentro como fuera de la pista es probablemente donde encuentre una mejor zona de confort para conseguir sus objetivos de sentirse competitivo y alcanzar por lo menos los cuartos de final en los torneos y, a partir de ahí, intentar luchar con las mejores parejas, tal y como comentaba a SPORT en una entrevista recién, aunque hablaba de su pareja con Gonza Alfonso.

Después del torneo de Gijón, donde igual que en Riad cayeron en primera ronda, Sanyo fue claro analizando lo ocurrido: "Creo que estamos muy muy lejos del nivel que se está jugando y de lo que necesitamos para ser competitivos", escribió en redes.

En la despedida como pareja, que Sanyo ni siquiera comunicó en su perfil de Instagram, Gonza comentó en dicha red social: “Fueron muchos meses de aprendizaje y disfrute a tu lado, mago. Riyadh y Gijón fueron un golpe duro para darnos cuenta de que lo mejor sería tomar caminos separados”, escribió Alfonso, agradeciendo también al equipo que los acompañó durante este periodo.

Víctor Ruiz y Lucho Capra no seguirán juntos / Premier Padel

El argentino también quiso destacar el lado humano de la experiencia junto a Sanyo. “Me llevo un amigo. Te admiro demasiado y me hiciste más profesional en estos meses. Sos un tipo con unas ganas y una exigencia máxima”, añadió, en un mensaje cargado de respeto hacia el veterano jugador.

De esta manera Sanyo ya podría haber cerrado su nuevo compañero, un Víctor Ruiz que deja libre a Lucho Capra por lo que no será extraño un enroque de parejas y que no haya más movimientos en el mercado al haberse consumido solo dos torneos de la temporada 2026.

Cabe recordar que Sanyo y Gonza jugarán juntos en el P2 de Cancún y el P1 de Miami, donde ya están inscritos, mientras que no arrancará al lado de su nuevo compañero hasta el Major de Doha, del 6 al 11 de abril si es que la guerra en Oriente medio lo permite. En el caso de que finalmente no se dispute la competición catarí se podría ver al Mago de San Luis con su nuevo compañero en NewGiza, en Egipto, otro torneo que sigue en el aire debido a la guerra desatada por Doland Trump. En el peor de los escenarios, Sanyo y Víctor Ruiz no se juntarían en el 20x10 hasta el torneo de Bruselas, del 20 al 26 de abril, lo que les daría margen para conocerse y entrenar juntos.