El Sant Jordi se rinde al pádel: doble lleno histórico

El pádel volverá a firmar un capítulo inolvidable este fin de semana. El Palau Sant Jordi ha logrado un doble sold-out histórico para las Qatar Airways Premier Padel Finals Barcelona, agotando todas las localidades tanto para el sábado 13 como para el domingo 14 de diciembre. Más de 30.000 aficionados abarrotarán el recinto en un último impulso de temporada que ya se vive como una fiesta mayor del deporte.

A pesar de tratarse únicamente de la segunda edición, el ritmo de venta ha pulverizado los registros del año pasado. La pista central del Sant Jordi se prepara para un ambiente absolutamente desbordado, con la afición ansiosa por ver a las mejores palas del planeta jugarse los últimos títulos del curso en un escenario convertido, una vez más, en el epicentro emocional y competitivo del pádel internacional.

El cartel anunciando el Sold Out del domingo / Premier Padel

Pasar el jueves con los mejores

La euforia no se limita al fin de semana. La organización reconoce una demanda creciente de cara a las jornadas del jueves y el viernes, que podrían sumar nuevas sorpresas en taquilla. El jueves ofrecerá, además, uno de los grandes atractivos del torneo: el debut de las parejas número uno del ranking. Gemma Triay y Delfi Brea abrirán fuego ante Vero Virseda y la catalana Marina Guinart, no antes de las 17 h.

Tapia y Coello celebran el triunfo en Acapulco y la confirmación del número uno / Mariano Castro/FIP

Poco después llegará el turno de Agustín Tapia y Arturo Coello, que estrenarán el número uno frente a Javi Leal y Lucas Bergamini. Para quienes no puedan seguir la jornada completa, existe la opción de adquirir una entrada específica para estos dos partidos a un precio único de 30 euros.

El viernes mantiene un pulso frenético en venta de entradas. Con los cuadros ya definidos, la pugna por las semifinales añade un magnetismo especial: cuatro partidos de máxima tensión en los que nadie puede fallar. La organización admite que el ritmo apunta a un posible nuevo lleno, aunque todavía queda un reducido cupo de entradas disponible.

Paual Josemaría y Ari Sánchez vivirán su 'last dance' en el Sant Jordi / Premier Padel

Ese mismo día será el turno de los números dos del mundo: Ari Sánchez y Paula Josemaría, que disputarán en Barcelona su último torneo juntas, y Ale Galán junto a Fede Chingotto, empeñados en cerrar el año con una actuación a la altura tras la confirmación del número uno para Tapia y Coello.

Mientras tanto, el Palau Sant Jordi se viste de gala. En las próximas horas completará su transformación en un escenario pensado exclusivamente para la élite del pádel. Barcelona respira ya ambiente de Finals: luces, estructuras, pasillos técnicos y una pista central que espera latir con el rugido de miles de aficionados.

Los mejores jugadores del mundo aterrizarán en breve con un objetivo ambicioso: coronarse en el torneo más especial del año. Todo está preparado para que la capital catalana vuelva a vivir un espectáculo que aspira a convertirse en el mayor éxito de la historia del torneo.