Sangre, sudor y lágrimas para las número uno antes de pasar a semifinales

Menuda batalla se libró en la pista central del Allianz Cloud de Milán entre las número uno Gemma Triay y Delfi Brea, y la pareja cinco, Marta Ortega y Tamara Icardo. Las máximas favoritas se vieron contra las cuerdas ante una dupla batalladora, sólida y con una garra que obligó a Gemma y Delfi a exprimirse hasta la extenuación, sobre todo a una Triay que llegó a esta cita tocada físicamente pero que se sobrepuso gracias a la entrega de Delfi a su lado y a que entendieron que solo remando juntas lograrían la victoria.

"No ha sido el mejor partido que hemos hecho", reconocían ambas jugadoras ya que llegaban ambas al límite: "Hoy éramos media Delfi y un cuarto de Gemma y entre las dos logramos hacer una pareja competitiva", explicaba la argentina.

Martita y Tamara, que celebraba su 30 aniversario, arrancaron muy serias el partido y en 21 minutos se habían adjudicado el primer set por un contundente 6-1. Tocaba remontada, pero la merma física de las número uno era un handicap importante. Solo con la máxima concentración y con mucha estrategia serían capaces de darle la vuelta a tan complicado objetivo. La madrileña y la valenciana sabían que solo se había dado un pequeño paso y que nunca puedes fiarte de las número uno.

Tal fue la reacción de Delfi y Gemma que lograban igualar la contienda devolviendo el 6-1 que acababan de encajar. Parecía que las pupilas de Rodri Ovide habían despertado y encontrado la fórmula de desbancar a Martita y Tamara cuando en el tercer set se pusieron 4-1 arriba con dos breaks. Pero las chicas de Juani Mieres no estaban dispuestas a marcharse de Milán tan fácilmente y con un break lograban colocar un 4-3 en el marcador y trasladar presión a sus rivales.

Gemma mostraba muchos síntomas de agotamiento después de que las número uno tuvieran que salvar hasta cuatro bolas de break para impedir el 4-4 y colocarse con un 5-3 que a la postre fue decisivo. Las número uno gestaban de nuevo una bola de break y Martita, con una doble falta, algo inaudito, 'regaló' las semifinales a Triay y Brea después de una lucha infernal de las cuatro jugadoras. Tamara se quedó sin regalo de cumpleaños y serán las 'jefas' del ranking quienes seguirán en Milán.

En semifinales, la sexta consecutiva de las número uno, se enfrentarán a Claudia Fernández y Bea González quienes eliminaron en cuartos a Claudia Jensen y Ale Alonso en otro duro partido donde la pareja número tres tuvo que lidiar con un tie break en el primer set antes de tomar la delantera y acabar ganando por 7-6 (3) y 6-3.

La otra semifinal la disputarán Ari Sánchez y Paula Josemaría frente a Andrea Ustero y Sofi Araújo después de que superaran en cuartos a Ale Salazar y Martina Calvo (6-4 y 6-4) y a Marina Guinart y Vero Virseda (6-4 y 6-3), respectivamente.

De esta manera, Milán vivirá de nuevo las mejores semifinales que puede tener a día de hoy un torneo de Premier Padel con las cuatro mejores parejas del mundo en busca de la final de este domingo.