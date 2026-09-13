Sánchez - Ustero y Tapia - Coello coronan un Alpine París Major de récord con 81,000 espectadores durante la semana

Este domingo se cerró el telón de una gran semana de pádel en Roland Garros con la celebración de las finales del Alpine París Major Premier Padel. Ari Sánchez - Andrea Ustero y Agustín Tapia - Arturo Coello brillaron sobre el 20x10 para abandonar la Philippe Chatrier como las dos parejas más tenaces de toda la prueba, que contó con un récord de espectadores con hasta 81.000 personas acudiendo a lo largo de la semana.

Sánchez - Ustero escribieron el guion de su propia historia en París con una victoria incontestable bajo el techo retráctil de la Philippe Chatrier, que se cerró debido a la lluvia antes del comienzo del encuentro. La cabezas de serie número tres dominaron por completo el juego, haciendo que el inédito duelo frente a Martina Calvo - Claudia Fernández (#4) se saldase a su favor en apenas una hora y once minutos.

Su dominio fue total desde el primer punto. Sánchez impuso su ritmo manejando la bola y generando numerosos espacios en la pista que fueron aprovechados por Ustero, inspirada en el juego aéreo a lo largo de toda la semana. Como resultado, un contundente 6-2 sin conceder una sola bola de break.

En la segunda manga, eliminaron por completo cualquier capacidad de respuesta por parte de sus rivales. Su intensidad aumentó y la eficacia habló por sí sola, aprovechando las tres bolas de break que generaron para poner un rotundo 6-0 en el marcador que les llevaba a conquistar su primer Major como pareja y el tercer título de la temporada tras sus victorias en Riad y Valencia.

“Teníamos que entrar súper serias al partido porque nuestras rivales juegan muy bien. Hemos hecho un partido perfecto. Ari ha mostrado su mejor versión y yo he dado la mía”, declaraba Ustero tras vencer la final más “joven” de la historia en un Major, con una edad combinada de 86 años entre las cuatro jugadoras.

"Hoy hemos jugado de diez. Ganar así contra Calvo - Fernández quiere decir que hemos hecho las cosas muy bien porque están jugando a un grandísimo nivel. Venimos entrenando para esto y que podamos mostrar nuestra mejor versión en la final es increíble. Es una victoria de todo el equipo. Felicito a Andrea porque hoy volvió a jugar muy bien y está creciendo mucho. Va a ganar muchísimos títulos", afirmaba Sánchez, que ha ganado tres de las cuatro ediciones femeninas de la prueba.

Póker de títulos para los Golden Boys en París

Las dos mejores duplas masculinas del mundo se citaron después, esta vez sin techo y con el sol tiñendo la Philippe Chatrier de un resplandor dorado que acabaría coronando a Tapia - Coello en uno de los partidos de la temporada. Los Golden Boys no fallaron a su cita con la victoria en la capital francesa, donde ya acumulan cuatro coronas consecutivas, las tres últimas frente a Chingalán, que estuvo más cerca que nunca de ganar en esta ocasión.

Los Superclásicos se suelen definir por detalles, y en esta ocasión no iba a ser diferente. Los números uno desequilibraron la balanza a su favor en la primera manga con una volea a la esquina de Tapia en un Star Point para firmar el único break y adelantarse en el marcador (6-3). Poco después llegaría la reacción de los número dos, dando un paso adelante para estirar la final hacia la manga definitiva. Galán salió de la pista para rescatar un remate rival y realizó un golpeo de revés sin mirar que atravesó las dos puertas de la pista, deleitando las gradas a rebosar de la Philippe Chatrier para responder con un 6-4.

La inercia de los de Jorge Martínez era mejor y no cambiaría en la manga definitiva. Galán estaba intratable generando winners y el Ratón llevó el duelo en el cruzado con Coello hacia su terreno, pero con 5-3 en el marcador y saque no pudieron certificar la victoria.

Fue en ese momento cuando Tapia - Coello mostraron su raza de números uno, sobreponiéndose a los nervios, la tensión del encuentro y el gran juego de sus rivales para lograr el break y estirar el partido hasta el tie-break, donde asestaron el golpe definitivo ante la impotencia de Chingalán.

Con esta victoria, la pareja dirigida por los de Gustavo Pratto aseguró su defensa del título en los tres últimos años, sumó 2.000 valiosos puntos en la FIP Race y conquistó su segundo Major de la temporada, dando un gran golpe encima de la mesa en la pelea por mantenerse el trono del pádel mundial un año más.

“No tenemos palabras. Fue otro gran duelo ante Chingalán, que son una pareja increíble. Luchan en todos los torneos y partidos, debían haber ganado pero lo hicimos nosotros. Estoy muy contento de jugar al lado de Agus… ¡Cada día le quiero más!”, comentó el King tras el encuentro.

“La sensación que tengo en este momento es increíble. Quiero mucho a esta persona que trabaja a mi lado a muerte para que estas cosas salgan. A nuestro equipo y familias que lo dieron todo para que nosotros hoy estemos aquí. Sin ellos nosotros no seríamos nada. Qué mejor lugar que este para ser imbatibles hasta el momento. Todavía queda muchísimo año, pero estos partidos nos dan la vida”, aseguró el Mozart de Catamarca tras el encuentro.

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Tras esta increíble semana de pádel en uno de los escenarios más icónicos del circuito, la próxima parada en el calendario del Qatar Airways Premier Padel Tour será el Rotterdam P2, torneo que se disputará del 28 de septiembre al 4 de octubre.