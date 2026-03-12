Salta la primera bomba del año: Sanyo y Gonza Alfonso se separan

El primer movimiento importante del tablero de parejas en 2026 ya es una realidad. Sanyo Gutiérrez y Gonza Alfonso han decidido separar sus caminos tras un inicio de temporada muy lejos de las expectativas. La dupla argentina, que había despertado curiosidad por su mezcla de experiencia y talento, no logró encontrar el rumbo en los dos primeros torneos del calendario de Premier Padel.

Los resultados fueron contundentes. Tanto en Riad como en Gijón, la pareja cayó eliminada en primera ronda, siempre ante los mismos rivales: Rama Valenzuela y Javi Valdés. Dos derrotas que dejaron al descubierto que el proyecto necesitaba un cambio de rumbo.

Tras la eliminación en el torneo asturiano, Sanyo ya dejó entrever en sus redes sociales que la situación estaba lejos de ser la ideal. Con su habitual mezcla de ironía y autocrítica, escribió: “Con lo lindo que es Gijón y lo poco que duramos (no me dio tiempo ni a un cachopo). Los culpables de volver tan pronto a casa fueron los mismos que en el primer torneo. Rama y Javi… los quiero pero paren un poco loco”.

Pero más allá del tono distendido, el argentino fue muy claro sobre el momento deportivo de la pareja: “Creo que estamos muy muy lejos del nivel que se está jugando y de lo que necesitamos para ser competitivos. Solo queda trabajar más duro y buscar soluciones”.

En una entrevista con SPORT el pasado 1 de marzo, a Sanyo ya se le vio con dudas respecto a la continuidad con Gonza, pese a que aseguró que seguían adelnate con el proyecto: "¿Si voy a seguir con Gonza? Espero que sí, Gonza", dijo medio en broma. "Tenemos que mejorar, y después algún día lucharle a las parejas de arriba, a las primeras ocho, para poder avanzar a cuartos de final y tal vez alguna semifinal. Estamos intentando mejorar día a día para sacar una mejor versión de esta pareja", decía entonces.

La confirmación definitiva llegó este miércoles por la noche de la mano de Gonza Alfonso, que anunció públicamente la decisión de poner fin al proyecto. El jugador argentino explicó que ambos venían trabajando intensamente para fortalecer la pareja, pero los resultados terminaron marcando el camino.

“Fueron muchos meses de aprendizaje y disfrute a tu lado, mago. Riyadh y Gijón fueron un golpe duro para darnos cuenta de que lo mejor sería tomar caminos separados”, escribió Alfonso, agradeciendo también al equipo que los acompañó durante este periodo.

El argentino también quiso destacar el lado humano de la experiencia junto a Sanyo. “Me llevo un amigo. Te admiro demasiado y me hiciste más profesional en estos meses. Sos un tipo con unas ganas y una exigencia máxima”, añadió, en un mensaje cargado de respeto hacia el veterano jugador.

Pese a la ruptura ya anunciada, la pareja disputará todavía dos torneos juntos: las pruebas de Cancún y Miami. Serán sus últimos partidos antes de que ambos inicien nuevas etapas con diferentes compañeros.

Con esta decisión se abre oficialmente el primer 'baile de parejas' de 2026. El circuito apenas acaba de arrancar y ya empieza a moverse el dominó de cambios que cada temporada redefine el mapa competitivo del pádel mundial. Ahora queda por ver con quién se reinventarán Sanyo y Gonza para volver a encontrar esa ilusión —y ese nivel— que el inicio de curso les ha negado.