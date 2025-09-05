Salazar y Calvo ponen patas arriba el Movistar Arena tras eliminar a Ari y Paula

Sorpresa mayúscula en el Madrid P1 con la eliminación de Ari Sánchez y Paula Josemaría a manos de Alejandra Salazar y Martina Calvo. Nadie esperaba que las ex número uno, hoy pareja dos, cayeran tan pronto en el primer torneo tras las vacaciones veraniegas. Pero la realidad es que la nueva pareja formada por una veterana de leyenda y una jovencísima jugadora que está rompiendo con todos los récords está engrasando la maquinaria y este viernes dio el primer aviso serio a unas favoritas que no pasan por su mejor momento.

Alejandra Salazar, que anunció hace unas semanas que en 2026 se retirará como jugadora profesional, está feliz. Su sonrisa, pese a que ha sido históricamente permanente, se ha ensanchado a lo grande jugando al lado de Martina. La joven jugadora que no esconde que realmente "a mí me gustaba más el fútbol que el pádel porque pero se me daba mejor el pádel", es un prodigio en el 20x10. Está dando pasos de gigante este año, primero al lado de Aranza Osoro y ahora con una auténtica profesora a su derecha como es Ale. Está más 'on fire' que nunca, cumpliendo sueños, pero no los de niña: "Sinceramente no tengo ídolos en el pádel porque no me gusta mirarlo, me aburría, a mí me gusta jugar", desvelaba en la rueda de prensa posterior a su victoria.

Martina Calvo y Alejandra Salazar realizaron un gran partido / Premier Padel

El partido empezó con dominio de Ari y Paula, pero en la segunda manga Salazar y Calvo dieron la vuelta al marcador y se llevaron la segunda manga en el tie break. Todo debía decidirse en una tercera manga que las apuestas daban por hecho que sus dueñas serían Ari y Paula. Pero nada más lejos de la realidad. Las número dos no encontraban la manera de contrarrestar el buen juego de Martina absolutamente secundada por Ale que no dejaba de darle instrucciones a la que se puede considerar su pupila.

Un buen tándem

"Mi cabeza es mucho más blandita que la de Alejandra, ella ha vivido mucho más que yo y he fallado un par de bolas en el 4-1 y he pensado 'vaya mierda' y ella lo que hace es ayudarme y me transmite tranquilidad. Toda la experiencia que tiene me ayuda muchísimo y me transmite tranquilidad", aseguró Martina sobre lo que le aporta su nueva compañera.

Por su parte, Ale asegura que "Martina me refuerza las ganas, la energía, la chispa, la alegría que tiene en pista me aporta disfrutar muchísimo", señaló la madrileña quien aseguró que "nos hemos merecido ganar. Hemos hecho un partidazo".

Tampoco lo han tenido fácil para pasar a semifinales Andrea Ustero y Sofi Araújo. La pareja número 4 ha necesitado tres sets para imponerse a Carolina Orsi y Martina Fassio en otro duro y largo partido en el Movistar Arena. La catalana y la brasileña vencieron por 6-4, 5-7 y 6-4 y en semifinales se medirán nada menos que a las número 1 Gemma Triay y Delfi Brea. La menorquina y la brasileña siguen a lo suyo y dominando por completa a todas las parejas que se les ponen por delante. Si saldaron los octavos de final con un contundente 6-0 y 6-0 ante Barrera y caparrós, este viernes en cuartos de final no fue muy distinto. Gemma y Delfi vencieron a Jensen y Alonso por 6-1 y 6-4 para certificar el pase a semis.