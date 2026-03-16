Sainz y Riera conquistan Manila en un torneo histórico para el pádel femenino

El pádel femenino vivió una cita histórica en Filipinas con la celebración del primer torneo FIP Silver íntegramente dedicado a mujeres dentro del CUPRA FIP Tour. Y el estreno no pudo tener un desenlace más simbólico: dos referentes del circuito, Lucía Sainz y Virginia Riera, se proclamaron campeonas en Manila tras dominar con claridad toda la semana.

La pareja número uno del cuadro confirmó su condición de favorita con un recorrido impecable que culminó en la final con una victoria contundente por 6-2 y 6-1 frente a Alba Pérez y Alba Gallardo. En el Manila Padel Club, Sainz y Riera impusieron su experiencia y jerarquía para cerrar un torneo que reunió a cerca de setenta parejas procedentes de diecisiete países.

Dos referentes del circuito

Para Sainz, exnúmero uno del mundo y una de las grandes figuras históricas del pádel español, el título supone su segundo triunfo de la temporada tras el logrado en el FIP Platinum Marsella el pasado mes de febrero. La catalana celebró el éxito destacando el ambiente vivido durante el torneo: “Ha sido una gran semana rodeada de mujeres fantásticas y disfrutando cada día”.

En el caso de Riera, referente del pádel argentino en la última década, la victoria en Manila confirma su gran inicio de curso. La jugadora suma su tercer título en 2026, después de los conquistados en Dubái y Agrigento, consolidando una temporada muy sólida en el circuito internacional.

El pádel crece en Filipinas

Más allá del resultado deportivo, el torneo dejó también una señal clara del crecimiento del pádel en Filipinas. El país cuenta ya con unos 15.000 jugadores amateurs y 35 jugadoras profesionales presentes en el ranking de la Federación Internacional de Pádel.

El evento celebrado en Manila reforzó esa tendencia. Entre la fase previa y el cuadro final participaron diecisiete jugadoras locales, una presencia que evidencia el impulso que vive este deporte en el archipiélago asiático.

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Con este primer FIP Silver femenino, Filipinas se suma al mapa de torneos que impulsan la expansión del pádel en Asia. Y lo hace con un desenlace cargado de simbolismo: el triunfo de dos jugadoras que, con su trayectoria, siguen marcando el camino para las nuevas generaciones del circuito.