Ruptura en el banquillo de Gemma y Delfi: "Tenemos un problema de comunicación"

Jorge Martínez es la sinceridad personificada. Nunca engaña, va de cara y no se anda con rodeos cuando las cosas no van bien. Este martes lo ha vuelto a demostrar al anunciar que dejará de ser el entrenador en el banquillo de Gemma Triay y Delfi Brea ya en el torneo de Asunción que empieza hoy mismo.

Compartir entrenador

Martínez, uno de los coach más prestigiosos del pádel, no ha escondido la razón por la que ha decidido dejar esta función dentro del equipo de las número dos en una entrevista concedida a Sport TV Portugal: "Gemma es una jugadora muy exigente y muy profesional. A mí esa parte me gusta. Lo que no me gusta porque no estoy acostumbrado es el compartir una pareja. Yo no lo he hecho y no es una situación en la que yo me encuentre cómodo", asegura en referencia a que comparten banquillo con Rodri Ovide, el entrenador de Triay de siempre.

Sin conexión con Gemma

Quiso aclarar que "tengo una buena relación con Rodri por lo cual el trabajo es sencillo, pero no es lo que a mi me gusta. Ahí tenemos alguna discrepancia en la forma de jugar y en la forma de comunicar. Yo con Gemma tengo una buena relación a nivel profesional y personal, en el banquillo no conseguimos conectar bien".

Concretamente, Jorge Martínez desvela que "las pruebas que yo le propongo no las acaba de ver bien, las cosas que ella me propone a mí en ciertos momentos no acabo de comprenderlas así que esta parte de la comunicación en el banquillo con Gemma no ha funcionado a pesar de que hemos ganado el Major (de Qatar) tras estar a punto de caer en primera ronda con Victoria Iglesias y Marina Guinart. Estábamos fuera y acabamos ganando el torneo, con lo cual sí hubo un trabajo bueno. Luego hicimos final en Bruselas levantando también un partido complicado contra Bea (González) y Claudia (Fernández) y luego perdimos la final, pero aún así, la parte que me corresponde de banquillo con esta pareja ya no la volveré a hacer", sentenció.

El 'profesor' aclaró que "puntualmente, cuando Rodri no pueda yo estaré ahí para echar una mano, pero seguiré entrenando con Delfi y aconsejando a la pareja en la medida en la que yo pueda y apoyando a Rodri pero ya no estaré más tiempo sentado con ellos", aclaró.

Un problema de comunicación

Quiso dejar claro que "mi experiencia con Gemma es buena. Yo solo tengo palabras buenas para Gemma porque me ha demostrado que a nivel profesional es fantástica, a nivel personal me llevo muy bien pero tenemos un problema de comunicación", insistió. "Estas cosas a veces pasan y no son malas. Uno tiene que saber en este deporte de equipo cuál es mi rol ahora y mi rol es apoyar a Delfi que es mi jugadora y apoyar a la pareja desde otro punto de vista que no va a ser el del banquillo".

A partir de ahora es una incógnita como podrá afectar esta decisión a la pareja, sobre todo a Delfi Brea que al fin y al cabo es quien pierde a su técnico de confianza en los torneos. La dupla hispano-argentina se ha erigido como la gran rival de las número uno a quienes vienen acechando desde su unión. No en vano, Gemma y Delfi han ganado cuatro de los siete torneos disputados (Gijón, Cancún, Miami y Qatar), llegaron a la final en Bruselas y a semis en Riad y Santiago.