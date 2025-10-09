Algo se ha roto en la dupla Coki Nieto/Mike Yanguas: eliminados en dieciseisavos en Milan

Coki Nieto y Mike Yanguas decidieron unirse para arrancar un nuevo proyecto en este 2025. No era la primera vez que formaban pareja ya que en 2022 fue su primera apuesta formando un binomio que dio buenos resultados y mostró una gran competitividad en la pista. Por aquel entonces el proyecto duró apenas un semestre y ambos iniciaron nuevos caminos en la segunda mitad del año. Mike al lado de Paquito Navarro y Coki junto a Martín di Nenno.

Tras pasar por múltiples cambios de compañeros, este 2025 decidieron que era el momento de unirse de nuevo siendo ya dos jugadores totalmente diferentes, mucho más maduros, experimentados, más competitivos y con capacidad para pelear con los mejores.

El buen rollo entre ambos jugadores era evidente, se entendían a la perfección tanto dentro como fuera de la pista. Tres semifinales consecutivas fue su carta de presentación en este 2025 convirtiéndose en el típico binomio que nadie quería en su lado del cuadro. La solidez del juego de Coki junto al juego más agresivo de Mike se acopló perfectamente en el 20x10 y, pese a ser una pareja poco convencional, con un drive diestro y con gran envergadura y un revés 'jugón' y bajito la realidad es que el rendimiento en la pista era excepcional.

Pero les llegó un bache en abril: cuartos en Bruselas, octavos en Asunción y Buenos Aires, cuartos en el Major de Italia, primera ronda en Valladolid y cuartos en Burdeos fueron seis torneos seguidos sin encontrar su mejor versión. Se habló entonces de una posible separación de los pupilos de Maxi Grabiel, pero la realidad es que el equipo supo reconducir la situación y ambos se resetearon para volver a ser competitivos en la pista.

Desde entonces, la pareja cuatro no se había bajado de las semifinales en los seis torneos siguientes, sin embargo, en el torneo de Alemania cayeron en semis por un contundente 6-1 y 6-2 ante Chingotto y Galán en un partido para olvidar de los españoles. En Rotterdam ya se vivieron momentos de mucha tensión, debut complicado y fuerte discusión en el banquillo en los cuartos de final que acabaron resolviendo con victoria ante Paquito Navarro y Jon Sanz. En semis cayeron ante Coello y Tapia en tres sets dando una buena imagen.

La tensión en el banquillo es normal cuando se está a tantas pulsaciones y en un partido complicado, pero Mike y Coki son dos jugadores que se llevan muy bien y saben separar perfectamente lo que son momentos de crisis en un partido de lo que es la vida fuera del 20x10. Incluso posteriormente bromean con las dicusiones que salen posteriormente por redes.

Pero llegó el torneo de Milan y volvieron las malas sensaciones. En esta ocasión no hubo discusiones ni mal rollo en el banquillo, pero la realidad es que Mike y Coki cayeron en dieciseisavos ante unos inspiradísimos Pol Hernández y Guille Collado por 3-6, 6-3 y 3-6 , algo que no enmascara que entre Yanguas y Nieto algo se ha roto. En su juego, en su relación, en su conexión... Puede que sea un simple bache, como ocurrió a mitad de temporada, ojalá, pero da la sensación de que ambos necesitan un nuevo reset para regresar a esta versión donde aspiraban a finales y a otorgarse alguna corona como objetivo.

36701434 Milano P1 Pol Espinet 20251008 205321 (1) / Premier Padel

Este jueves se disputan los octavos de final de Milán donde Mike Yanguas y Coki Nieto no estarán. Regresan a casa con malas sensaciones pero tienen casi tres semanas hasta el próximo torneo, un tiempo que será oro para esta pareja que empezó con visos de ser un proyecto a largo plazo. Ya sabemos que hoy en día en el pádel todo se ha vuelto tan efímero que ya no se puede apostar por una pareja a más de un torneo vista, pero la pareja cuatro seguro que intentará analizar qué es lo que ocurre para encarrilar de nuevo el proyecto.

Viajes, muchos torneos seguidos, parte final de la temporada, el desgaste es inevitable y mentalmente los jugadores ya no andan con esa frescura necesaria para rendir al 100% en la pista. El descanso que les viene les juega a favor para reconducir el proyecto.

Sin duda Coki y Mike forman una pareja muy querida en el circuito a la vez que temida por sus rivales. Seguir viéndoles juntos en la pista sería la mejor noticia, pero siempre que encuentren de nuevo esa conexión que tantas alegrías les ha dado tanto a ellos como a la afición.