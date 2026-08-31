De rookie a profesional: el documental que descubre a las futuras estrellas del pádel

El camino hacia el pádel profesional no siempre empieza bajo los focos de una gran pista. A veces lo hace lejos de los grandes torneos, con una pala en la mano y un sueño que parece todavía demasiado lejano. Esa realidad es la que muestra ‘GAMECHANGERS: The next generation of padel players’, el documental que CUPRA y Movistar Plus estrenan este 1 de septiembre y que sigue las historias de jóvenes talentos que buscan dar el salto de rookies a jugadores profesionales.

La producción, de 75 minutos de duración, recorre la primera edición de GAMECHANGERS, una competición internacional impulsada por CUPRA en colaboración con la Federación Internacional de Pádel (FIP). El proyecto nació con un objetivo claro: detectar talento en cualquier rincón del mundo y ofrecer a los jóvenes jugadores una oportunidad real para acelerar su desarrollo y acercarse al pádel profesional.

El documental acompaña a los participantes desde el torneo inaugural en Madrid hasta la gran final celebrada en Barcelona. Por el camino aparecen la presión de la competición, los nervios de la selección, la ilusión de ser elegido y también los sacrificios que deben asumir tanto los jugadores como sus familias para perseguir una carrera deportiva.

Cinco jóvenes promesas

Las cámaras se centran especialmente en los cinco jóvenes que acabaron ganando las becas: David Esteban (19 años), Javier Bolumar (18), Pietro Giovannini (18), Milla Blaschke (18) y Aina Valls (17). Sus historias se cruzan con las de otros participantes y finalistas, como el húngaro Zsombor Schmidt-Bohn y la mexicana Jimena Ortiz, para mostrar las diferentes realidades de quienes sueñan con llegar algún día a la élite.

La iniciativa contó además con la participación de algunas de las grandes figuras del pádel. Jugadores como Ari Sánchez, Ale Galán, Paula Josemaría, Bea González, Javi Garrido, Jon Sanz, Andrea Ustero, Delfi Brea, Agustín Tapia y Momo González ejercieron como jurado, mentores o embajadores. También participaron representantes internacionales de la Tribu CUPRA Pádel, entre ellos Alix Collombon y Victoria Kurz.

Ari Sánchez: "Sé lo importante que es contar con alguien que crea en ti"

Ari Sánchez conoce bien lo que significa comenzar una carrera desde abajo y recibir una oportunidad que puede cambiarlo todo. “Sé lo importante que es contar con alguien que crea en ti y te dé la oportunidad adecuada en el momento oportuno”, explica la jugadora catalana, que considera que GAMECHANGERS puede marcar “una diferencia real” para los jóvenes participantes.

Ale Galán pone el foco en todo aquello que normalmente queda oculto detrás del éxito. “El documental muestra todo aquello que la gente no suele ver”, señala el madrileño. El jugador destaca “el exigente camino” de los participantes, la competencia y los sacrificios que deben afrontar para conseguir la oportunidad de dar el salto al profesionalismo.

Arrancó en 2025

El proyecto comenzó en 2025 y recorrió ocho ciudades de seis países, con 404 inscripciones y 183 participantes procedentes de 13 nacionalidades. Finalmente, cinco jugadores consiguieron un programa de desarrollo durante un año que incluye formación en la Academia Manu Martín, experiencias en torneos FIP Platinum, sesiones con jugadores de la Tribu CUPRA Pádel y una beca económica de 10.000 euros.

Inicialmente estaba previsto que fueran cuatro los ganadores, pero el nivel mostrado durante la competición llevó al jurado a conceder una quinta beca. Una decisión que refleja, según la organización, la calidad del talento encontrado durante esta primera edición.

Muchas aptitudes

Para Manu Martín, fundador de la Academia Manu Martín, el valor del proyecto va mucho más allá de descubrir buenos jugadores. “Destacaron no solo por su nivel de juego, sino también por su actitud y su espíritu competitivo”, asegura. El entrenador considera que el programa les proporciona “la orientación, la formación y la experiencia” necesarias para continuar creciendo.

El documental también pretende mostrar la dimensión humana que existe detrás de cada joven que intenta hacerse un hueco en el circuito profesional. No todo son golpes ganadores y victorias: también hay dudas, presión, sacrificios y decisiones que pueden marcar el futuro de una carrera que apenas comienza.

“Estas historias merecían ser contadas”, afirma Ignasi Prieto, Chief Brand Officer de CUPRA, que defiende que GAMECHANGERS representa la apuesta de la marca por “apoyar a los jóvenes talentos” y ofrecerles “una oportunidad real de demostrar su potencial y dar el siguiente paso en sus carreras”.

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El estreno de ‘GAMECHANGERS: The next generation of padel players’ convierte así en protagonista a una generación que todavía no ocupa las primeras posiciones del ranking, pero que aspira a hacerlo algún día. Una mirada diferente al pádel profesional y, sobre todo, a todo lo que hay que recorrer antes de conseguir llegar hasta él.