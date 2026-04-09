Ronaldo apuesta fuerte por el pádel: primer paso hacia las 100 pistas en Brasil

El fenómeno Ronaldo Nazário ya ha pasado de las palabras a los hechos. Tal y como ha publicado el portal brasileño Super Padel, el exdelantero ha dado el primer paso para desarrollar su ambicioso proyecto de expansión del pádel en Brasil con la creación de 'Galácticos Rackets'.

La iniciativa, que ya había sido anunciada en 2025, empieza a materializarse con una primera inversión significativa y un plan claro de crecimiento. “Queremos crear una red sólida de deportes de raqueta en Brasil”, explicó Ronaldo, dejando clara la dimensión de su apuesta.

Pádel accesible a todos

El proyecto contempla la construcción de hasta 100 pistas de pádel y otras 100 de tenis en diferentes puntos del país. “El pádel está creciendo mucho y Brasil tiene un potencial enorme”, aseguró el exjugador, convencido del recorrido que tiene este deporte en el mercado brasileño.

Según detalla el citado medio, la estrategia incluye diferentes tipos de instalaciones para llegar a públicos diversos, desde clubes premium hasta espacios más accesibles. “La idea es democratizar el acceso al deporte y ofrecer estructuras de calidad para todos”, señaló Ronaldo.

La primera fase del plan se centrará en la región sudeste, con ciudades como São Paulo y Río de Janeiro como puntos clave. “Vamos a empezar por las grandes ciudades y después expandirnos al resto del país”, afirmó.

Una gran inversión

El proyecto arrancará con una inversión inicial cercana a los 25 millones de reales (4.200.000 euros) y con la previsión de que las primeras instalaciones comiencen a operar a lo largo de 2026. “Este es solo el comienzo de algo muy grande”, subrayó el brasileño.

Más allá del negocio, Ronaldo también puso el foco en el impacto deportivo y social de la iniciativa. “Queremos ayudar a desarrollar el deporte desde la base y generar oportunidades para nuevas generaciones”, explicó.

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Con este paso adelante, Ronaldo Nazário se suma al boom internacional del pádel con un proyecto de gran escala que, si cumple sus expectativas, puede transformar el mapa de este deporte en Brasil.n Brasil.