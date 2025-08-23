La rompedora colección HEAD de palas y bolsas Arturo Coello 2025
El número 1 del mundo presenta junto a la marca su línea más completa hasta la fecha, con cinco modelos y dos bolsas que combinan potencia, control y diseño.
Angie F.G.
Arturo Coello sigue rompiendo moldes, dentro y fuera de la pista. El número 1 del ranking mundial presentó junto a HEAD su nueva colección de palas y bolsas para la temporada 2025, una gama que refleja su estilo y personalidad, con acabados en negro, plata y rojo, e incorporando detalles como su nombre, firma y una corona como logotipo personal.
La serie incluye cinco modelos de pala —Coello Pro, Motion, Team, Vibe y Junior— además de dos bolsas a juego: la Coello Pro X Padel Duffle Bag L y la Coello Pro X Padel Backpack 30L. Cada diseño se adapta a un tipo de jugador, desde profesionales que buscan máxima potencia hasta principiantes y jóvenes que dan sus primeros pasos en el pádel.
La Coello Pro, la más pesada y potente de la colección, está pensada para quienes atacan desde la red, con superficie de carbono híbrido, espuma Power Foam mejorada y tecnología Auxetic 2.0 para un tacto único. La Coello Motion ofrece mayor ligereza y maniobrabilidad, manteniendo potencia y equilibrio medio-alto. Por su parte, la Coello Team combina estabilidad, salida de bola y confort, con superficie de fibra de vidrio.
Pensada para jugadores ocasionales, la Coello Vibe destaca por su potencia fácil, punto dulce amplio y tacto suave gracias a la fibra de vidrio y la espuma Power Foam. Para los más pequeños, la Coello Junior ofrece ligereza, tolerancia y una forma de lágrima extragrande que facilita el aprendizaje.
“Ha sido un proceso largo en el que hemos trabajado mucho con el equipo de I+D de HEAD en Austria. Estoy muy agradecido porque el resultado es espectacular”, señaló Coello sobre el desarrollo de la colección.
La gama Coello 2025 ya está disponible tanto en tiendas físicas como online, consolidando la alianza entre HEAD y el joven campeón, que con apenas 23 años ya ha batido múltiples récords y se ha convertido en una referencia mundial.
