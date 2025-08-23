La rompedora colección HEAD de palas y bolsas Arturo Coello 2025

Arturo Coello sigue rompiendo moldes, dentro y fuera de la pista. El número 1 del ranking mundial presentó junto a HEAD su nueva colección de palas y bolsas para la temporada 2025, una gama que refleja su estilo y personalidad, con acabados en negro, plata y rojo, e incorporando detalles como su nombre, firma y una corona como logotipo personal.

La serie incluye cinco modelos de pala —Coello Pro, Motion, Team, Vibe y Junior— además de dos bolsas a juego: la Coello Pro X Padel Duffle Bag L y la Coello Pro X Padel Backpack 30L. Cada diseño se adapta a un tipo de jugador, desde profesionales que buscan máxima potencia hasta principiantes y jóvenes que dan sus primeros pasos en el pádel.

La nueva colección de palas de Arturo Coello / Head

La Coello Pro, la más pesada y potente de la colección, está pensada para quienes atacan desde la red, con superficie de carbono híbrido, espuma Power Foam mejorada y tecnología Auxetic 2.0 para un tacto único. La Coello Motion ofrece mayor ligereza y maniobrabilidad, manteniendo potencia y equilibrio medio-alto. Por su parte, la Coello Team combina estabilidad, salida de bola y confort, con superficie de fibra de vidrio.

Un packagin muy especial para la pala de este año de Coello / Head

Pensada para jugadores ocasionales, la Coello Vibe destaca por su potencia fácil, punto dulce amplio y tacto suave gracias a la fibra de vidrio y la espuma Power Foam. Para los más pequeños, la Coello Junior ofrece ligereza, tolerancia y una forma de lágrima extragrande que facilita el aprendizaje.

“Ha sido un proceso largo en el que hemos trabajado mucho con el equipo de I+D de HEAD en Austria. Estoy muy agradecido porque el resultado es espectacular”, señaló Coello sobre el desarrollo de la colección.

Se han cuidado todos los detalles en las palas Coello / Head

La gama Coello 2025 ya está disponible tanto en tiendas físicas como online, consolidando la alianza entre HEAD y el joven campeón, que con apenas 23 años ya ha batido múltiples récords y se ha convertido en una referencia mundial.