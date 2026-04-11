Se rompe el cristal y se lleva un susto de muerte... pero sale ileso

Lo que debía ser un partido más del cuadro de dieciseisavos del torneo FIP Bronze de Eidsvoll (Noruega) terminó convirtiéndose en una de las imágenes más comentadas del fin de semana en el mundo del pádel. Un choque fortuito contra el cristal provocó un momento de máxima tensión que, por suerte, se quedó en un gran susto.

El encuentro enfrentaba a Adrián Molina y Leon David Ruiz, que acabarían llevándose la victoria, ante José Antonio Crespo —conocido por su faceta como creador de contenido en ‘Efecto Pádel’— y Adrián Cañete. Fue precisamente este último quien protagonizó la acción más impactante del duelo.

En un intento por devolver una bola desde el fondo de la pista, Cañete impactó con fuerza contra el cristal, que terminó cediendo y rompiéndose en mil pedazos. La escena generó momentos de preocupación tanto entre los jugadores como entre los espectadores presentes.

El incidente no solo afectó al jugador, que se llevó el susto del día, sino también a un aficionado situado justo detrás del fondo de pista. Feli Calleja, que seguía el partido desde esa zona, recibió parte de los restos del cristal, sufriendo un pequeño corte en el pulgar. Él mismo se lo tomó con humor en redes sociales: “Adivinen quién era el único que estaba ahí viendo el partido. Sacamos la baratita hoy”, comentó junto a una imagen de la herida.

Lo que podría haber sido se quedó en un corte en el dedo de un aficionado / RRSS

Afortunadamente, todo quedó en daños menores y el episodio no pasó a mayores. La rápida actuación de la organización del InterPadel Letohallen fue clave para que el torneo pudiera continuar con normalidad. En apenas una hora, el cristal dañado fue sustituido, permitiendo que el encuentro se reanudara y concluyera sin más contratiempos.

Crespo tranquilizó a todos y expresó su agradecimiento al club / RRSS

El propio Crespo quiso destacar la reacción del torneo a través de sus redes: “Chapó por la organización y el club, que se preocuparon en todo momento por ellos y cambiaron el cristal en una hora”.

Un incidente tan inesperado como aparatoso que, pese a su espectacularidad, terminó siendo solo una anécdota en un torneo que sigue su curso con total normalidad.

Paquito Navarro vivió un incidente parecido

Paquito Navarro vivió un incidente parecido hace siete años en el WPT Portugal Padel Master aunque en aquella ocasión, el jugador sufrió varios cortes al atravesar literalmente el cristal roto. El sevillano jugaba al lado de Juan Martín Díaz y se enfrentaba a Miguel Lamperti y Juani Mieres en semifinales cuando, para salvar una bola, rebotó contra el cristal y este cedió quedándose hecho añicos sobre el jugador.

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El andaluz tuvo que ser trasladado al hospital donde le tuvieron que poner más de cien puntos de sutura, pero todo fueron heridas superficiales y al cabo de pocos días volvía a saltar a la cancha a jugar a gran nivel.