Roma se rinde a Ari Sánchez y Andrea Ustero tras cuatro horas de leyenda con una remontada histórica

El BNL Italy Major de Roma vivió una de las jornadas más emocionantes que se recuerdan en el pádel profesional. Ariana Sánchez y Andrea Ustero protagonizaron una remontada memorable para derrotar a Paula Josemaría y Bea González por 5-7, 7-6 (8) y 7-6 (6) en un encuentro que pasó a la historia como el más largo disputado en Premier Padel.

Las semifinales ofrecieron un espectáculo extraordinario entre dos parejas que llevaron el juego al límite durante más de cuatro horas. Paula y Bea llegaban lanzadas, con cinco títulos consecutivos y una impresionante dinámica de victorias, pero se encontraron con una Ari y una Andrea que nunca dejaron de creer.

La igualdad fue absoluta desde el primer intercambio. Josemaría y González golpearon primero al adjudicarse la manga inicial, pero sus rivales respondieron con una resistencia admirable en los momentos más delicados. Las número tres del cuadro sobrevivieron a varias oportunidades de partido de sus adversarias y encontraron siempre una solución cuando parecían contra las cuerdas.

El segundo set resultó decisivo para cambiar la dinámica del encuentro. Paula y Bea dispusieron de varias ocasiones para cerrar el pase a la final, pero la dupla catalana logró mantenerse con vida y acabó llevándose el desempate.

La tensión se trasladó a una tercera manga no apta para cardíacos. Ninguna de las dos parejas cedió terreno y todo volvió a resolverse en un tie-break. Allí, Ari y Andrea completaron la remontada para sellar una de las victorias más importantes de su temporada.

Con este triunfo, la ex número uno y la joven promesa de Castellbisbal regresan a una final después de varios meses alejadas de la lucha por los títulos, rompiendo además el dominio que habían ejercido en las últimas citas Paula-Bea y Gemma Triay-Delfi Brea. La última final que jugó la pareja tres fue la de Gijón, la primera semana de marzo, donde llegaron como campeonas de Riyadh, primer torneo del año. A partir de ahí, cuatro semifinales y dos cuartos de final en su palmarés de 2026, resultados que estaban generando algunas dudas en la pareja. Este sábado despejaron unas cuantas.

Gemma y Delfi en la final

La otra semifinal tuvo menos suspense. Gemma Triay y Delfi Brea confirmaron su condición de máximas favoritas al imponerse por un doble 6-3 a Giulia Dal Pozzo y Nuria Rodríguez.

La italiana, convertida en la primera jugadora de su país en alcanzar unas semifinales de Major, puso el broche a una semana inolvidable, aunque no pudo evitar que las número uno del mundo impusieran su mayor experiencia y solidez.

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Gemma y Delfi disputarán así una nueva final, la novena de la temporada para una pareja que ha estado presente en todos los encuentros por el título disputados en 2026 y que buscará en Roma volver a levantar un trofeo que se les resiste desde marzo, cuando ganaron el torneo de Cancún. Desde entonces, cinco finales y cinco derrotas siempre ante la misma pareja, Paula Josemaría y Bea González, duelo que se ha convertido en todo un clásico en el pádel femenino. Ari y Andrea quieren romper esta tendencia.