Roma, el reino de Galán y Chingotto

Pocas parejas llegan a Roma con tantos motivos para sonreír como Alejandro Galán y Fede Chingotto. El madrileño y el argentino aterrizan en la capital italiana sabiendo que están pisando uno de los escenarios más especiales de sus carreras donde se han coronado en varias ocasiones.

Para Galán, Roma es sinónimo de éxito. El español conquistó la primera edición del torneo en 2022 junto a Juan Lebrón tras derrotar en una memorable final a Paquito Navarro y Martín Di Nenno por 4-6, 7-5 y 6-4. Dos años después regresó para levantar el trofeo junto a Chingotto batiendo a Arturo Coello y Agustín Tapia por 6-4, 1-6 y 6-1 y en 2025 repitió título frente a los Golden Boys ganando por 6-3 y 7-5. Tres títulos en cuatro ediciones convierten al madrileño en el gran dominador histórico del Major italiano.

La historia de Chingotto tampoco se queda atrás. El argentino ha disputado las tres últimas finales celebradas en el Foro Itálico. En 2023 se quedó a las puertas de la gloria junto a Paquito Navarro tras caer frente a Coello y Tapia, pero encontró la revancha al lado de Galán, con quien ha conquistado las dos últimas coronas derrotando en ambas ocasiones a los números uno del mundo.

El cuadro masculino del Italy Major / Premier Padel

Por eso, cuando esta semana arranque una nueva edición del torneo, ambos tendrán algo más que un título en juego. Buscarán convertirse en la primera pareja capaz de encadenar tres títulos consecutivos en Roma y reforzar un idilio con el Foro Itálico que ya forma parte de la historia reciente del pádel.

Pero el camino hacia la gloria estará lleno de espinas. Arturo Coello y Agustín Tapia, números uno del mundo, aterrizan en Roma con el objetivo de recuperar el trono de un torneo que siempre despierta emociones especiales. Tampoco faltarán parejas llamadas a pelear por todo, como Stupaczuk y Yanguas, que llegan de ganar el FIP PLatinum de Albania, o Lebrón y Augsburger, una pareja temible en un escenario outdoor como el de Roma. Hay también muchas expectativas para ver el rendimiento del esperado reencuentro de Paquito Navarro y Martín Di Nenno, finalistas en la primera edición celebrada en 2022.

Los posibles cuartos de final masculinos: Coello/Tapia (1) vs Garrido/Bergamini (8), Di Nenno/Navarro (6) vs Yanguas/Stupaczuk (3), Lebrón/Augsburger (4) vs Nieto/Sanz (5), y Leal/Guerrero (7) vs Chingotto/Galán (2).

¿Seguirá el dominio de Bea y Paula?

Si el cuadro masculino promete espectáculo, el femenino llega cargado de historias igual de apasionantes. Delfi Brea y Gemma Triay regresan al escenario donde hace un año tocaron el cielo. Defender el título será ya un reto enorme, pero el desafío adquiere una dimensión todavía mayor al tener enfrente a Paula Josemaría y Bea González, la pareja que domina actualmente el circuito tras encadenar cinco títulos consecutivos.

La rivalidad entre ambas duplas se ha convertido en uno de los grandes atractivos de la temporada. Roma puede ser el escenario de un nuevo capítulo en una batalla que está marcando el presente del pádel femenino.

El cuadro femenino del Italy Major / Premier Padel

Sin embargo, más allá de los títulos y las rivalidades, el Italy Major también será un torneo de emociones. El Foro Itálico asistirá a la última aparición de Ale Salazar sobre esta pista. La madrileña, una de las figuras más influyentes de la historia del pádel femenino, afronta en Roma una despedida cargada de simbolismo. Cada partido será un homenaje silencioso a una carrera que ha inspirado a generaciones enteras de jugadoras.

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Los posibles cuartos de final femeninos: Brea/Triay (1) vs Icardo/Jensen (5), Salazar/Alonso (7) vs Fernández/Araújo (4), Sánchez/Ustero (3) vs Guinart/Virseda (8), y Ortega/Calvo (6) vs Josemaría/González (2).