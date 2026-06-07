Roma redime a los número uno: Coello y Tapia, campeones

Si en el cuadro femenino las número uno Gemma Triay y Delfi Brea lograban coronarse después de cinco finales perdidas, muy semejante fue el caso en el cuadro masculino, donde Arturo Coello y Agustín Tapia que llevaban un peso de cuatro finales sin ganar. Fue Roma pues una ciudad reparadora para ambas parejas, que andaban sedientas de coronas. Además, no es menor ganar un Major, que suma mucho más puntos. Un paso adelante importante.

La final masculina no pasará a la historia como un partido para enmarcar, pero la emoción se mantuvo hasta el final después de que Ale Galán y Fede Chingotto pusieran en aprietos a los Golden Boys en los últimos compases del partido, donde necesitaban dar el máximo si querían seguir con opciones.

Pero empecemos por el principio. Parecía que Ale Galán salía a comerse el partido desde el minuto uno con un punto más de energía que sus contrincantes. Pero nunca se puede menospreciar a la pareja uno que poco a poco fue entrando en el encuentro y manteniendo el equilibrio en el marcador. Tanto fue así que con el 5-5 se generaban tres bolas de break de las cuales aprovecharon la segunda para lograr el break y a la postre ganar el primer set después de que a Galán no le volvieran dos smash que Tapia remató al estilo mago.

El primer set, para los uno

Era un paso muy importante, determinante, para romper la racha de cuatro derrotas contra Chingalán en los últimos cuatro enfrentamientos del que ya es todo un clásico del pádel moderno. Pareció que se hundían Fede y Ale, pero el argentino quería más, quería lucha, batalla y se puso la gorra de líder para subir la moral a su compañero y llevarle a buscar el triunfo o, al menos, intentarlo con todo.

Pero tras el paso por banquillos las cosas no empezaron bien para Chingalán que se vieron superados por los Golden Boys con un quiebre mortal para la moral de los de Jorge Martínez. Incluso con 3-1 para los número uno tuvieron que salvar hasta tres bolas de break para evitar el 4-1 que hubiera sido demoledor. El Campo Centrale del Foro Itálico parecía que se hundía cuando salvaron esta situación extrema, y la locura se instaló en la grada cuando Chingo y Ale lograban equilibrar el set con el 5-5. Todos querían una tercera manga , todos menos Arturo y Agustín que, ajenos al griterío en contra, buscaban soluciones en el 20x10 para no dejar escapar una nueva oportunidad.

Una pala "destrozada"

Se llegó al tie break y las espadas estaban por todo lo alto. Puntos de dibujos animados empezaron a tomar protagonismo. La lucha subió un peldaño tanto técnico como emocional, pero era el día de Coello y Tapia y acabaron firmando el triunfo por 7-5 y 7-6 (4) y sacándose una espina que ya estaba molestando demasiado.

Tras el triunfo, Arturo desveló que tras el torneo de Buenos Aires, donde perdieron ante Chingotto y Galán decidió "coger una sola pala y estar las tres semanas hasta el final del torneo de Roma con ella". Enseñando la pala "totalmente destrozada", explicó que "refleja todo lo que han sido estas tres semanas: enfados, tristeza, mucho trabajo y creo que hoy va a ir a un cuadro y a representar lo que ha sido para mí este camino". Un reflejo sin duda de lo que esta pareja sufre cuando no gana.

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Las estadísticas entre estas dos parejas son abrumadoras. Se han enfrentado en 35 ocasiones de las que los Golden Boys han ganado 22, pero el color cambia absolutamente si ponemos el foco en 2026, donde Chingalán domina por 4-2 tras la victoria de los número uno. La temporada sigue y este bonito duelo que les hace mejores a los cuatro seguirá siendo todo un espectáculo para los que disfrutamos con este deporte.