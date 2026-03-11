Roma, París... Londres: el pádel despega en Gran Bretaña

El crecimiento internacional del pádel suma una nueva parada estratégica. Si el circuito ya cuenta con grandes citas en ciudades icónicas como Roma y París —sedes de torneos Major—, ahora Londres se prepara para entrar en el mapa con fuerza. La capital británica acogerá por primera vez un torneo P1 del circuito Qatar Airways Premier Padel Tour, que se disputará del 3 al 9 de agosto de 2026 y marcará el debut del circuito profesional en el Reino Unido.

El anuncio se celebró con una jornada muy especial en varias pistas del norte de la ciudad, donde algunas de las figuras del circuito compartieron pista con celebridades locales y aficionados al pádel. Entre las protagonistas estuvieron Ariana Sánchez, número 3 del ranking mundial, y Alejandra Salazar, además del brasileño Lucas Campagnolo. Los tres participaron en partidos de exhibición junto a conocidos rostros británicos como el exfutbolista Darren Bent, el ganador del programa The Traitors Harry Clark o el popular participante de Love Island Luca Bish.

La llegada del torneo forma parte de un acuerdo plurianual entre la empresa promotora Sela y Premier Padel, con el respaldo de la Lawn Tennis Association (LTA), organismo que impulsa el desarrollo del pádel en Gran Bretaña. El objetivo es claro: consolidar el deporte no solo como práctica en auge, sino también como espectáculo capaz de atraer a grandes audiencias.

Ari Sánchez en la típica cabina telefónica londinense durante la presentación del P1 / Premier Padel

El desembarco del circuito profesional en el Reino Unido pretende aprovechar el fuerte crecimiento del pádel en el país. Se calcula que ya hay más de 750.000 jugadores practicándolo, una cifra que refleja el boom vivido en los últimos años. Ahora, las instituciones deportivas británicas quieren convertir ese interés creciente en una base sólida de practicantes y aficionados.

La organización también ha puesto el foco en la accesibilidad. Los promotores del torneo han anunciado que las entradas para menores de 16 años tendrán precios reducidos, con el objetivo de acercar el evento a las nuevas generaciones y seguir ampliando la comunidad de jugadores.

El exdelantero de la selección inglesa Darren Bent, uno de los participantes en la jornada promocional, se declaró entusiasmado con la llegada del circuito: “El pádel es mi deporte favorito para jugar, es una gran manera de salir, socializar y mantenerse activo con los amigos. ¡He disfrutado cada minuto de hoy, pudiendo jugar contra los mejores del mundo! Estoy muy emocionado de ver cómo el pádel llega a Londres y definitivamente intentaré conseguir entradas para ir este agosto al torneo London Premier Padel P1”.

Los jugadores presentes en la activación en Londres, en London Docklands / Premier Padel

Por su parte, Ariana Sánchez celebró la posibilidad de competir por primera vez ante el público británico: “He disfrutado mucho jugando aquí en Londres este martes y ahora estoy aún más emocionada por competir por primera vez delante del público británico. Londres es una ciudad increíble, con un ambiente increíble y muchos aficionados al pádel. Yo misma he tenido la experiencia de jugar delante de mi público en el circuito de Premier Padel, así que estoy muy feliz de que los jugadores británicos ahora tengan la misma oportunidad. Ojalá el torneo London Premier Padel P1 pueda ayudar a atraer a más aficionados e inspirar a más gente a coger una pala”.

Con esta nueva cita, el circuito sigue ampliando su presencia en grandes capitales europeas. Si Roma y París ya consolidaron al pádel en escenarios históricos del deporte mundial, Londres aspira ahora a convertirse en otro de los grandes escaparates internacionales de un deporte que no deja de expandirse y que, de la mano de la International Padel Federation, mantiene también el sueño de formar parte algún día del programa olímpico.