Roland Garros ya es también territorio del pádel: así quedan los cuadros del Major de París

Roland Garros vuelve a abrir sus puertas al pádel. Uno de los grandes templos del tenis mundial se ha convertido ya, por derecho propio, en una de las grandes citas del calendario de Premier Padel. La quinta edición del Alpine Paris Major ya tiene definidos sus cuadros y, desde este lunes, las mejores parejas del mundo iniciarán el camino hacia uno de los títulos más prestigiosos de la temporada.

La expectación es máxima en París. El domingo previo al inicio de la competición estuvo repleto de actividades promocionales y eventos VIP que volvieron a situar al pádel en el centro de la escena en un escenario tan emblemático como Roland Garros. Algunos de los protagonistas están llegando directamente desde Madrid, donde este domingo se disputaron las finales del P1, para afrontar prácticamente sin descanso una nueva batalla por un Major.

Coello y Tapia, a recuperar el trono

En el cuadro masculino, Arturo Coello y Agustín Tapia parten como principales favoritos y afrontan el torneo con ganas de revancha después de su inesperada eliminación en los cuartos de final del P1 de Madrid ante Coki Nieto y Mike Yanguas.

París es, además, territorio conocido para los números uno. Coello y Tapia han conquistado las tres últimas ediciones del Major francés y buscarán prolongar su dominio sobre la tierra batida reconvertida en pista de pádel de Roland Garros. Su primer rival saldrá de los enfrentamientos entre Pablo Lijó-Xisco Gil y Gonza Alfonso-Tino Libaak.

El cuadro superior masculino del París Major / Premier Padel

En su mitad del cuadro también aparecen Juan Lebrón y Leo Augsburger, terceros cabezas de serie, que comenzarán ante los wild cards Clément Geens y Dylan Guichard o Santi Pineda y Javi Ruiz. En el horizonte aparece un posible cruce de cuartos entre Lebrón-Augsburger y Momo González-Lucas Campagnolo, octavos favoritos.

La parte baja del cuadro presenta también numerosos focos de interés. Franco Stupaczuk y Jon Sanz, que llegan a París como cabezas de serie número cuatro después de imponerse en Belgrado, debutarán ante Facu Rodrigo y Franco Dal Bianco o Domínguez-Cruz Belluati.

Por su parte, los 'Chingalan', Fede Chingotto y Ale Galán, segundos cabezas de serie, también tendrán que esperar para conocer a sus primeros rivales: saldrán del duelo entre Maxi Sánchez y Lucho Capra frente a Arnau Ayats y Emilio Sánchez.

El cuadro inferior masculino del París Major / Premier Padel

Y en esa misma zona aparecen Coki Nieto y Mike Yanguas, quintos cabezas de serie y recientes finalistas en Madrid. Después de eliminar a Coello y Tapia en la capital española, la pareja afrontará ahora el reto de repetir protagonismo en un Major.

Los posibles cuartos de final masculinos son Coello-Tapia (1) contra Guerrero-Leal (7); González-Campagnolo (8) contra Lebrón-Augsburger (3); Stupaczuk-Sanz (4) contra Di Nenno-Navarro (6); y Nieto-Yanguas (5) contra Chingotto-Galán (2).

Las campeonas también quieren París

En el cuadro femenino, la situación tiene un aliciente añadido: Delfi Brea-Gemma Triay y Paula Josemaría-Bea González llegarán a París después de disputar la final del P1 de Madrid, por lo que prácticamente no tendrán tiempo para desconectar antes de afrontar el siguiente gran desafío.

Brea y Triay, primeras cabezas de serie, defienden el título conquistado en 2025, mientras que Paula Josemaría ya sabe lo que significa levantar el trofeo parisino: ganó las dos primeras ediciones junto a Ari Sánchez.

El cuadro femenino superior del París Major / Premier Padel

Las cuatro primeras parejas del cuadro femenino entrarán directamente en octavos de final. El posible primer rival de Brea y Triay sería Nuria Rodríguez-Giulia Dal Pozzo, mientras que las cabezas de serie más próximas a Josemaría y González son Jana Montes y Marta Barrera, decimoquintas favoritas.

En la zona de Ari Sánchez y Andrea Ustero, terceras cabezas de serie, aparece una posible amenaza en forma de Lorena Rufo y Victoria Iglesias, mientras que Claudia Fernández y Martina Calvo, cuartas favoritas, podrían encontrarse en su camino con Verónica Virseda y Martina Fassio.

El cuadro femenino inferior del París Major / Premier Padel

El cuadro deja también definidos los posibles cuartos de final: Brea-Triay (1) contra Icardo-Jensen (6); Guinart-Alonso (7) contra Fernández-Calvo (4); Sánchez-Ustero (3) contra Salazar-Osoro (8); y Ortega-Araujo (5) contra Josemaría-González (2).

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Así queda configurado el camino hacia un nuevo título en Roland Garros. París ya está preparado para volver a convertirse en uno de los grandes escenarios del pádel mundial.