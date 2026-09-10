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De Roland-Garros al Parc des Princes: las estrellas de Premier Padel viven una noche de UEFA Champions League con el Paris Saint-Germain

Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint-Germain y Premier Padel, recibió en el Parc des Princes a Arturo Coello, Agustín Tapia, Juan Lebrón, Leo Augsburger, Franco Stupaczuk y Mike Yanguas, junto al presidente de la FIP, Luigi Carraro.

Las estrellas de Premier Padel viven una noche de UEFA Champions League con el Paris Saint-Germain

Las estrellas de Premier Padel viven una noche de UEFA Champions League con el Paris Saint-Germain / Premier Padel

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De las pistas de Roland-Garros a las gradas del Parc des Princes, las estrellas de Premier Padel acompañaron al Paris Saint-Germain en el primer partido del club en la UEFA Champions League esta temporada, disputado el miércoles por la noche.

Arturo Coello, Agustín Tapia, Juan Lebrón, Leo Augsburger, Franco Stupaczuk y Mike Yanguas fueron recibidos por Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint-Germain y Premier Padel, junto al presidente de la Federación Internacional de Pádel (FIP), Luigi Carraro.

Con el Alpine Paris Major Premier Padel en plena disputa en el Stade Roland-Garros, la visita reunió dos de las grandes citas deportivas que se celebran estos días en la capital francesa y permitió a los jugadores vivir el ambiente de una noche europea en el Parc des Princes entre sus compromisos sobre la pista.

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La acción en Roland-Garros continúa hasta el domingo, con los mejores jugadores del mundo compitiendo por uno de los títulos más prestigiosos del Qatar Airways Premier Padel Tour y los 2.000 puntos del ranking FIP que recibirán los campeones.

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